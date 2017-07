Detinguts per robat droga del pàrquing de la comissaria dels Mossos del Vendrell

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes, de 32 i 40 anys, que havien saltat al pàrquing de la comissaria del Vendrell per agafar la droga d'un cotxe requisat anteriorment per la policia. Segons ha avançat Baix Penedès Diari i ha pogut confirmar l'ACN, els fets han tingut lloc aquesta passada matinada, al voltant de la una. Els dos homes estaven intentant forçar un vehicle custodiat a l'aparcament exterior de la comissaria, quan ha arribat una patrulla que els ha enxampat 'in fraganti'. El cotxe que estaven manipulant havia estat requisat dies abans en el marc d'una detenció per tràfic de drogues. Els dos arrestats estan acusats d'un delicte de robatori amb força i s'està a l'espera que passin a disposició judicial.