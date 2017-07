Les piscines municipals de Sant Pere de Ribes programen activitats paral·leles per aquest estiu

Amb un concert de música en directe el dia 6 a la piscina exterior de l’Espai Blau a Ribes s’iniciaren les activitats especials d’estiu que es faran aquest mes de juliol a les piscines municipals a l’aire lliure com a oferta d’oci i de dinamització complementària als serveis que ofereixen.

Aquest dijous a partir de les 22.30h el grup “Veneno en la piel”, especialista en versions d’èxits de la música pop espanyola dels 80 i 90, amenitzarà la primera vetllada. El preu de l’entrada és de 3 euros.

El diumenge 9 de juliol serà més solidari, tant a Ribes com a les Roquetes, amb una jornada dedicada a la campanya Mulla’t per l’esclerosi múltiple, durant la qual es podran adquirir productes de marxandatge (tovalloles, pilotes, moneders, etc.) destinats a la recaptació de fons per lluitar contra aquesta malaltia i a les 13h es farà el tradicional salt conjunt a l’aigua amb totes les persones que hi vulguin participar.

La propera cita, adreçada a un públic infantil i familiar, es donarà el dimecres 12 de juliol a la piscina exterior de Ribes, de 18.30h a 20h, amb una festa amb animació per a nens i nenes on hi haurà els personatges de la pel·lícula Trolls, guerra de globus i una sessió de zumba. Aquesta activitat es repetirà el divendres 14 de juliol a la piscina de les Roquetes, en el mateix horari. També el divendres 14 a Ribes, a partir de les 21.30h, es dedicarà una nit a l’Havana amb classes de salsa i còctels.

Finalment, les piscines exteriors de l’Espai Blau a Ribes acolliran una nit de torxes el divendres 21(a les 21h) i un corretapes refrescant el dijous 27 (a partir de les 22h). A la nit de torxes, que es fa periòdicament, es pot gaudir d’un sopar i festa a la fresca a més de remullar-se (el preu de l’entrada anticipada per abonats és de 7 euros i 9 euros la resta). Pel corretapes, el tiquet d’accés dóna dret a una tapa dolça, beguda i bany per només 2,5 euros.

També a l’agost es preveuen fer algunes altres activitats.