El guàrdia urbà assassinat a Vilanova va morir estrangulat i després va ser esquarterat

El sumari del crim de l'agent de la Guàrdia Urbana assassinat el passat mes de maig apunta a un triangle amorós violent entre la víctima i els dos detinguts, Rosa P. i Albert L., empresonats per la seva presumpta implicació en el cas. Segons publica 'La Vanguardia' i 'El Periodico' aquest dijous, la investigació policial determina que la víctima, Pedro R., hauria mort estrangulada a casa d'ella i després els dos detinguts haurien traslladat el cos fins al pantà de Foix, on van prendre foc al vehicle amb el cadàver a dins. Segons es desprèn de la investigació, ella hauria volgut tallar la relació amb Pedro R. per les continuades mostres de gelosia d'ell i s'hauria mostrat disposada a reprendre la relació amb Albert L., amb qui ja havia estat vinculat sentimentalment abans. Les restes de l'agent mort van quedar irreconeixibles i va poder ser identificat gràcies a una pròtesi que portava arran d'una operació a la columna vertebral.

Segons 'La Vanguardia', la investigació apunta a dues hipòtesis, la primera que Rosa P. acabés amb la vida de la seva parella, Pedro R., i després demanés ajuda a Albert L., i la segona que fossin els dos qui cometessin el crim de mutu acord. Un altre detall del sumari és que Albert L. va viure els cinc dies següents a casa de Rosa P., fet que va fer pensar als Mossos d'Esquadra que tenien la tranquil·litat que Pedro P. no tornaria a casa i que, per tant, era un comportament que els delatava.

Tant a l'interior com al jardí de la residència de Rosa P. també es van trobar diverses taques de sang malgrat que la mort s'hauria produït per estrangulament. Concretament, segons 'El Periodico', estaven presents en dues sabates esportives i en tovalloles en el cossi de la roba bruta, mentre que a casa d'Alberto L. també es van trobar restes en una tovallola, unes botes i al lavabo.

A més, també es va observar com, segons les dades facilitades per la companyia telefònica, els mòbils d'Albert L., Rosa P. i Pedro R. van arribar a estar en el lloc del crim, la casa de l'agent Rosa P.; i com després ella va simular enviar-se missatges amb Pedro R. Finalment, hauria estat a la matinada del 2 de maig quan van decidir desfer-se del cos al pantà de Foix, calant-li foc dins d'un vehicle. A més, van agafar el mòbil de la víctima i van passejar-se pels voltants de la residència de l'exmarit de Rosa P. amb l'objectiu d'implicar-lo en el succés ja que ambdós tenien una mala relació.