Investiguen si el tiroteig de Gavà està relacionat amb els crims de Miami Platja i Vilanova i la Geltrú

Els Mossos d'Esquadra estan investigant si l'home que ha ferit dos policies locals de Gavà (Baix Llobregat) aquest dijous a la tarda podria estar relacionat amb l'assassinat d'un home en un bar de Vilanova i la Geltrú la setmana passada i el d'un altre home que va ser trobat mort a la seva casa de Miami Platja, a Mont-roig del Camp (Baix Camp). "Veurem la relació que puguin tenir els tres fets o no. No ho podem confirmar, s'està investigant", ha afirmat el portaveu dels Mossos d'Esquadra, l'inspector Albert Oliva, en una atenció als mitjans per informar sobre els fets i la detenció d'aquest home, de 44 anys, nacionalitat espanyola i sense antecedents policials. Tot apunta que l'arma que portava és una rèplica d'un AK-47 tipus subfusell. L'home ha disparat dos policies locals als entorns del tanatori de Gavà, on s'estava vetllant la víctima de Miami Platja, i ha fugit en un vehicle. Finalment ha estat detingut en una zona boscosa de la urbanització de Muntanya de Mar, a Canyelles.

El portaveu dels Mossos d'Esquadra ha assenyalat que la línia d'investigació del tiroteig de Gavà es troba "totalment oberta", però sí que ha descartat que es tracti d'un atac terrorista. "Tenim dos fets del 29 de maig i del 3 de juny, que encara s'estan investigant. Veurem la relació al final de tot que poden tenir els trets fets", ha afirmat Oliva preguntat pels periodistes, amb referència a l'assassinat en ple dia per arma de foc d'un home a Vilanova i la Geltrú en un bar, on una dona va resultar ferida crítica, i el d'un altre home que va ser trobat en una casa de Miami Platja. En els dos casos se'n desconeix l'autor.

"Sembla ser que la persona morta a Miami Platja estava al tanatori, però aquesta és una informació freda. Hem de veure quina relació pot haver-hi després", ha afegit Oliva sense voler entrar en més detalls. L'Àrea d'Investigació Criminal de la Regió Metropolitana Sud s'ha fet càrrec de la investigació.

Tancament de l'àrea de Gavà i encerclament de l'autor a Canyelles

Els Mossos han rebut un avís cap a les 15.30 h segons el qual una persona havia disparat dos policies locals a Gavà, a prop del tanatori. La informació també facilitava el model, color i matrícula del vehicle que ocupava el presumpte autor dels trets. L'operatiu policial ha donat les instruccions de tancar l'Àrea Bàsica Policial de Gavà amb l'objectiu d'"interceptar el més aviat possible l'autor i s'han tancat els accessos a al zona", ha destacat Oliva.

Un vehicle de seguretat ciutadana que feia un dels punts de tancament ha identificat el vehicle, a la C-31 en sentit Canyelles, i li ha intentat donar l'auto. El conductor, però, no només ha fet cas omís de les indicacions, sinó que s'ha dirigit cap al vehicle i ha intentat atropellar els agents. Aleshores els policies han disparat per intentar aturar-lo.

El cotxe ha entrat a la urbanització de Muntanya de Mar, de Canyelles, i els Mossos han manat el confinament dels veïns a través de les xarxes policials, els vehicles de la zona i l'helicòpter activat, per garantir la seva protecció i seguretat. Els Mossos han tancat la urbanització i, en la recerca en el seu interior, han localitzat el sospitós en una part boscosa. Efectius de l'ARRO de Metro Sud han desplegat l'operatiu per encerclar aquesta zona i han prosseguit a detenir-lo. "Ha estat una detenció neta, sense trets", ha especificat Oliva.

L'home té domicili a la urbanització i hauria actuat sol

L'home, que presentava ferides a les extremitats, però que no eren greus, ha quedat detingut i ha estat traslladat en un centre hospitalari sota custòdia policial. Se li prendrà declaració quan ho permetin els metges. L'home respon a les inicials de J.C.C. i té domicili a la urbanització de Canyelles. Totes les informacions de què disposen els Mossos ara com ara indiquen que ha actual sol.

Oliva ha mostrat el "suport total" dels Mossos als policies locals ferits, que estan sent atesos i als seus familiars. Sobre l'estat de salut dels dos policies, s'ha mostrat molt prudent per respecte i només ha dit que estan sent atesos. També ha felicitat els mossos, policies locals i vigilants de seguretat que han intervingut en els fets i en el dispositiu per haver "resolt de manera ràpida i efectiva, en menys d'una hora i mitja els fets succeïts". "No hem d'oblidar que ens trobem en un nivell d'alerta 4 sobre 5 d'amenaça terrorista i els primers moments han estat tensos", ha admès.

Sorpresa entre els veïns de Canyelles

L'home s'ha atrinxerat a la urbanització Muntanya de Mar de Canyelles al voltant de les quatre de la tarda. L'Àlex, un jove de 14 anys veí de la zona, ha explicat a la premsa que s'ha creuat amb ell, que l'ha superat circulant "a gran velocitat". "Gairebé m'atropella", ha afegit, i ha assegurat que ha pogut veure com abandonava el cotxe al final del tram asfaltat del carrer principal de la urbanització. El noi també ha relatat que ha observat com l'home treia l'arma i s'endinsava al bosc.

El dispositiu policial ha despertat una gran expectació entre els veïns, que desconeixien què estava passant i han quedat copsats pel fort dispositiu policial. Sara Blanch, veïna d'una casa molt propera al lloc on l'home ha abandonat el vehicle, ha relatat que s'ha espantat perquè veia l'helicòpter, diverses sirenes de la policia i agents demanant als veïns que es confinessin a casa. "Si ens veien des de la finestra ens ordenaven que ens tanquéssim dins", ha assegurat, admetent que han viscut una situació de "pànic".

A mesura que la tarda avançava, diversos veïns intentaven tornar a casa després de la feina i han topat per sorpresa amb l'operatiu de vigilància. Una de les afectades ha estat Àngels Espejo, que ha reconegut l'home detingut perquè havia estat inquilí d'un apartament seu a Canyelles fa poc més d'un any. Espejo ha dit que, després de mesos de perdre-li el rastre, recentment l'havia vist pel barri. "No vaig arribar a parlar amb ell però el vaig saludar i no em va dir res, el vaig veure taciturn, molt callat", ha apuntat.

Un altre veí de la zona també ha assegurat que coneixia l'home arrestat, del qual ha recordat que era veterinari i ha assegurat que recentment s'havia separat de la seva dona, de manera que vivia sol. Aquest mateix veí també ha dit que, des d'aleshores, "l'home s'havia trastocat i se'l veia pel barri amb un comportament estrany".

Els policies que l'han detingut: "S'ha localitzat amb les claus del cotxe i arma llarga"

SER Catalunya ha tingut un accés a l'àudio del moment en què els Mossos detenen l'autor dels trets, on es pot escoltar els policies que han participat en la detenció dient: "El detingut s'ha localitzat amb les claus del cotxe, arma llarga i cinc carregadors. L'estem traient del mig del bosc per apropar-lo a un lloc on pugui pujar a l'ambulància. Té ferida d'entrada de bala a la cama i a l'avantbraç. No perilla la seva vida". En la roda de premsa, Oliva ha puntualitzat que se li han trobat dos carregadors.