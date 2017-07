Detenen 26 persones a Sitges, Barcelona i València per defraudar més de 300.000 euros a bancs

Els Mossos d'Esquadra i la policia espanyola han desarticulat una organització acusada d'estafar més de 300.000 euros a bancs amb devolucions de compres falses amb targetes i ha detingut 26 persones en tres fases de l'operatiu a Sitges, Barcelona i València. Per dur a terme les estafes, el grup contractava Terminals de Punt de Venda amb documentació falsa per a una societat mercantil o comerç autònoms –real o inexistent- i els integrants passaven les targetes dels implicats o de tercers sense el seu consentiment simulant la compra de productes o serveis. Un cop els diners s’abonaven al compte associat al TPV, el titular de la seva contractació efectuava reintegraments fins a deixar-lo sense saldo i tot seguit s'ordenava el retrocés de les operacions, com si es retornés la compra feta. D'aquesta manera, deixaven el compte amb saldo negatiu i el titular del compte no assumia el deute, de manera que el principal perjudicat acabava sent l'entitat bancària.

La investigació es va iniciar el 13 d'agost del 2016 quan una patrulla de seguretat ciutadana va detenir a Tarragona un home de nacionalitat italiana i de 39 anys per dur documentació falsa. Els agents li van intervenir un TPV de dos comerços a nom d'un mateix titular, principalment pagaments i devolucions a noms de terceres persones, el que va fer sospitar als Mossos d'Esquadra que podia tractar-se d'un presumpte autor d'un delicte d'estafa bancària pel mètode de frau per devolució.

Finalment, els agents van determinar que podia formar part a d'un entramat criminal que hauria estat estafant a diverses entitats bancàries ubicades al Garraf.

Paral·lelament, al gener d'aquest any la policia espanyola va rebre una denúncia per fets similars d'una entitat bancària de València i davant de les coincidències entre la manera d'actuar amb els fets similars a Barcelona es va establir un dispositiu conjunt entre els dos cossos policials.

Els investigadors van confirmar que l'estructura el grup estava ben definida, amb un nucli central que ocupava la posició predominant i un seguit de grups satèl·lit subordinats que participaven únicament durant la comissió dels actes delictius concrets. A més, haurien actuat a França i Itàlia el 2015.

En els altres grups satèl·lit hi havia els "connivents" que posaven els seus comerços al servei de l'organització criminal. Els "passadors" participaven en els il·lícits als comerços ficticis amb les compres que realitzaven amb les seves targetes personals. Finalment també hi havia la figura dels "logístics" que eren els subministradors de documents d'identitat falsos per a la seva operativa.

Les detencions

El passat 13 de març, el dispositiu conjunt dels Mossos d'Esquadra i de la policia espanyola va permetre la detenció de 13 persones a València, Sitges i Barcelona i l'entrada i escorcoll als domicilis dels detinguts. Quasi un mes més tard, el 4 d'abril, es va dur a terme una segona fase de l'operatiu amb la detenció de vuit persones i, per últim, el 21 de junt es va fer una nova detenció a Sitges.

Tos els detinguts van passar a disposició del Jutjat d'Instrucció número 9 de Vilanova i la Geltrú, que va ordenar presó per a quatre d'ells i llibertat amb càrrecs per a la resta. Tot i així, no es descarten més detencions a l'espera d'analitzar tota la documentació relativa al frau que haurien comès a entitats financeres i companyies telefòniques.