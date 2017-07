Vinculen el tiroteig de Gavà amb els crims de Mont-roig i Vilanova perquè en tots la munició era la mateixa

Els Mossos d'Esquadra vinculen el tiroteig de Gavà amb els crims de Mont-roig i Vilanova i la Geltrú perquè en tots tres casos es va fer servir la mateixa munició. En concret, bales del calibre 222 Remington. El conseller d'Interior, Jordi Jané, ha dit a més que "hi ha indicis sòlids" que vinculen el detingut amb l'assassinat a Miami Platja, perquè a més de la munició, quan Jordi Casas Cordero va disparar contra els dos policies, es trobava a les immediacions del tanatori on se celebrava el funeral per l'home de 63 anys a qui van matar diumenge. La policia investiga si el detingut tenia vincles familiars amb aquesta víctima, cosa que fa agafar força a què el mòbil d'aquest crim haguessin estat desavinences personals. Jané també ha explicat que l'arrestat, que continua hospitalitzat, tindria els permisos corresponents per utilitzar el subfusell de tir olímpic amb què va disparar al sergent i al caporal.