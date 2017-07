Una dona, ferida en saltar per la finestra durant un incendi a Vilanova

Una dona ha resultat ferida en saltar per la finestra durant un incendi que ha tingut lloc aquesta matinada a Vilanova i la Geltrú. Segons fonts de la policia local de Vilanova, el foc ha afectat un habitatge del carrer Palmerar, situat en un segon pis. La dona ha saltat per la finestra per fugir de les flames que afectaven l'interior del pis i ha hagut de ser traslladada a l'hospital. Els agents dels bombers i la policia han rescatat un nen que també es trobava en l'immoble afectat.

Durant l'actuació d'extinció de l'incendi, un agent de la policia local i un bomber també han hagut de ser atesos pels serveis d'emergències per una intoxicació a causa de la inhalació de fums. De moment, es desconeixen les causes de l'incendi, que s'ha iniciat passada la mitjanit d'aquest divendres.