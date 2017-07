Cauen dues bandes de narcotraficants al Garraf i Baix Penedès i detenen set homes

Els Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria del Baix Penedès van detenir entre dissabte i aquest dimarts, set homes d’edats compreses entre els 21 i els 69 anys, tots de nacionalitat espanyola i veïns de Cubelles, Calafell i Vilanova i la Geltrú per delictes contra la salut pública i tinença d’armes.



Dissabte passat al matí, els mossos van rebre l’avís d’una baralla al carrer entre dos grups de persones. En arribar al lloc, els agents van observar com set persones s’estaven barallant donant-se empentes. Llavors, quan els mossos van aturar la baralla per identificar els individus i esclarir els motius de l’incident, un dels homes va intentar fugir però va ser ràpidament interceptat.



Els mossos van poder esbrinar que la baralla s’havia produït perquè un dels grups havia comès un assalt violent amb arma de foc al pis d’un dels membres de l’altre grup a Calafell. Els assaltants haurien entrat de matinada i s’haurien endut material per al cultiu indoor de marihuana.



En el pis on s’havia comés el robatori violent, els mossos van localitzat les restes del que havia estat una plantació indoor de marihuana i, a més, van intervenir una arma de foc llarga.



Tot seguit, els agents van desplaçar-se fins al domicili que un dels membres del grup que havia comés l’assalt violent tenia a la mateixa població de Calafell. Ja des de l’exterior, els mossos van percebre l’olor a marihuana i, amb el permís dels propietaris, van accedir a l’interior on van localitzar 231 plantes.



Detinguts 4 membres d’un grup criminal dedicat al tràfic de drogues

Per tot plegat, els mossos van detenir dissabte quatre homes, membres d’un mateix grup criminal, com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública i per tinença d’armes.



Dels quatre detinguts, tres van passar a disposició judicial i van quedar en llibertat amb càrrecs i, el quart, es va deixar la detenció sense efecte per motius psiquiàtrics.



Pel que fa a l’altre grup, es va denunciar un home per un delicte contra la salut pública i se li va intervenir un vehicle del qual no es van poder localitzar les claus. Per aquest motiu, els mossos van traslladar-lo a la comissaria del Vendrell per poder seguir la investigació i, en cas de tenir les proves suficients, poder fer més detencions.





Intent de robatori a la comissaria del Vendrell

Dilluns sobre les 23.00 hores, un grup d’individus van entrar a robar al pàrquing de la comissaria dels Mossos al Vendrell. L’objectiu dels lladres era a l’interior del vehicle que els mossos havien intervingut i que, tot i les gestions amb el propietari del turisme, no havien pogut obrir encara.



L’objectiu dels lladres eren unes bosses que hi havia a l’interior del vehicle que contenien 37,260kg d’haixix. Els individus van obrir el vehicle ràpidament i sense forçar-lo perquè tenien en el seu poder les claus. Per cometre el robatori, els mossos van comprovar que havien rebut ajuda de dos còmplices des de l’exterior de les dependències policials.



Els mossos van poder interceptar els dos lladres i detenir-los. Es tractava de dos membres d’un grup criminal dedicat al tràfic de drogues i especialitzat en cometre robatoris violents a altres grups que es dediquen al cultiu i venda de marihuana.



Així, la investigació va seguir i durant el matí posterior, els mossos van detenir un home de 69 anys per robatori amb força i un delicte de tràfic de drogues. I és que es tractava del tercer autor del robatori a la comissaria i, segons els investigadors, el cap del grup criminal dedicat a cometre narcoassalts.



Investigació continua oberta

Aquest dijous van passar a disposició del jutjat d’Instrucció del Vendrell els tres detinguts relacionats amb el robatori a la comissaria dels Mossos d’Esquadra. El jutge va enviar a presó l’home de 69 anys, nacionalitat espanyola i veí de Calafell.