El Servei Local de Teleassistència diposarà d'una unitat mòbil a Vilanova

En les properes setmanes s'instal·larà una unitat mòbil del Servei Local de Teleassistència a la Plataforma Centre Multiserveis, per tal de donar servei a Vilanova i la Geltrú, fent que guanyi en proximitat i qualitat.

Els serveis de teleassistència són un tipus d'ajut a domicili per a les persones grans que viuen soles, amb la tecnologia adequada, una atenció permanent i a distància. El servei pretén contribuir a millorar l'autonomia personal afavorint la permanència de la persona en el seu entorn habitual.

La unitat mòbil és un servei complementari a l'atenció prestada pel Servei Local de Teleassistència. Les unitats mòbils estan gestionades per professionals tècnics amb formació i coneixements en primers auxilis, gerontologia i la tecnologia aplicada a la teleassistència.

El fet que la nostra ciutat disposi d'una unitat mòbil suposa una gran millora per a les persones usuàries del servei de teleassistència, que podran ser ateses de forma presencial en les següents situacions:

1. Actuació davant d'emergències: acudeix al domicili de la persona davant situacions d'emergència que no requereixen la mobilització d'un recurs sanitari d'urgència: emergències sanitàries o socials on la persona està en perill i cal mobilitzar els recursos externs sanitaris d'urgències o socials que siguin adients; problemes de salut o socials que no necessiten la mobilització de recursos externs, fent un seguiment al domicili fins que la persona està tranquil·la i s'ha restablert; o quan no hi ha resposta de la persona usuària o es detecta una desconnexió del servei, per assegurar-se que no s'està davant una emergència o problema de salut o social.

2. Intervencions de seguiment: adreçades a comprovar la situació d'una persona després d'una emergència, per una situació de risc concreta o situacions personals que requereixen d'un seguiment exhaustiu continu.

3. Intervencions tècniques: la unitat mòbil té la finalitat de resoldre incidències de caire urgent relacionades amb el terminal de teleassistència, penjolls o d'altres dispositius complementaris.

4. Accidents domèstics: sovint la unitat mòbil intervé davant de petits accidents domèstics que provoquen angoixa a la persona usuària: problemes amb els subministraments, fuites d'aigua o d'altres.

En un inici, la unitat mòbil de VNG donarà atenció de 13 a 21 h, amb la possibilitat d'anar ampliant la cobertura. Tanmateix, les unitats mòbils es complementen entre elles per cobrir les 24 hores del dia.