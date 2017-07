Presó provisional sense fiança per al detingut que va tirotejar dos policies locals a Gavà

El jutjat d'instrucció número 8 de Vilanova i la Geltrú en funcions de guàrdia ha ordenat presó provisional comunicada i sense fiança per a l'autor del tiroteig a dos policies locals de Gavà divendres passat. El detingut ha passat aquest matí a disposició judicial i s'ha acollit al dret a no declarar, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La causa està oberta per un delicte d'assassinat i tres homicidis en grau de temptativa, en relació als fets de Vilanova i la Geltrú i de Gavà. A més a més, també per assassinat a Montroig del Camp, informa el TSJC. La instrucció del cas se seguirà tramitant al jutjat d'instrucció 7 de Vilanova en ser el jutjat que tenia obertes les diligències pels primers fets ocorreguts.

Els Mossos d'Esquadra el van detenir dijous després que l'home va disparar sobre dos policies locals de Gavà, un dels quals va resultar ferit greu. Després d'una persecució l'home va ser detingut en una zona boscosa a prop de la urbanització on vivia a Canyelles (Garraf).

L'home va ingressar a l'Hospital Clínic ja que tenia ferides de bala que va rebre durant la seva fugida. Un cop ha sortit de l'hospital aquest matí ha passat a disposició judicial. El detingut s'ha acollit al dret a no declarar i la jutgessa n'ha decretat l'ingrés a la presó.