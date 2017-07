Una nova tècnica permet identificar un dels possibles reservoris del VIH en pacients en tractament antiretroviral

Un estudi de la Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) ha aconseguit determinar que el virus de VIH es transcriu en una subpoblació de cèl·lules de memòria de llarga vida -conegudes com a T CD4+ effector memory- que persisteixen en els pacients durant anys encara que portin temps en tractament antiretroviral, i que actuen, així, com a reservori. La troballa s'ha fet emprant una nova tècnica anomenada RNA FISH-flow que permet marcar les cèl·lules amb el virus que es transcriu. És la primera vegada que aquesta tècnica s'utilitza en VIH per determinar l'RNA (àcid ribonucleic) en poblacions cel·lulars.

"Fins ara, una de les grans incògnites havia estat esbrinar on es trobava el reservori i quin tipus de cèl·lules suportava la replicació del virus en pacients que reben tractament antiretroviral", explica María José Buzón, responsable de Recerca Translacional del VIH en el grup de Recerca en Malalties Infeccioses del VHIR.

Aquest estudi, publicat a la revista 'mBio (American Society for Microbiology)' ha utilitzat una nova tecnologia que permet visualitzar l'RNA viral en les cèl·lules individuals de forma més senzilla.

"L'RNA FISH-flow, que és el nom d'aquesta tecnologia, permet obtenir per citometria de flux un major volum d'informació i en una mostra més petita en comparació amb la tècnica convencional de PCR (reacció en cadena de la polimerasa)", afegeix Buzón, coordinadora de la investigació.

Un dels grans avantatges de la tècnica és que permet fer marcatges de superfície per "fenotipar les cèl·lules amb què s'està treballant i identificar la seva naturalesa", destaca Judith Grau, estudiant predoctoral del grup, i primera autora de l'estudi.

Un altre dels avantatges d'aquesta tècnica és que facilita tant la identificació d'altres tipus cel·lulars gràcies als marcadors superficials com la posterior comprovació de si estarien o no transcrivint el virus del VIH. Això obre la porta a dissenyar teràpies dirigides a aquestes cèl·lules per tal d'eliminar el reservori viral.