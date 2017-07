Sant Pere de Ribes instal·la dotze nous desfibril·ladors externs automàtics als equipaments municipals

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha instal·lat dotze nous equips de desfibril·ladors externs automàtics (DEA) als principals equipaments municipals, tots ells d’última tecnologia, de fàcil maneig i amb instruccions sonores i de text perquè qualsevol persona sense coneixements específics pugui fer-ne ús en situació d'emergència. A més incorporen una petita pantalla LCD per a lectura de dades d’electrocardiograma (ECG), especialment indicat per a l'ús de professionals sanitaris o d'emergències un cop arriben al lloc dels fets (ja que ells poden interpretar fàcilment aquests registres i actuar més ràpidament). La regidora de Joventut i Esports de les Roquetes, Noelia López, ha explicat que “els models adquirits fan que la reanimació sigui molt senzilla i menys agressiva gràcies al seu eficient impuls de desfibril·lació bifàsic multipols que permet aplicar la mateixa intensitat de descàrrega de tal manera que contribueix a evitar posteriors seqüeles i, en conseqüència, millorar la qualitat de vida del pacient (perquè mata menys cèl·lules a l’hora de realitzar el xoc)”.

Per la seva part, l’alcaldessa, Abigail Garrido, ha contextualitzat l’actuació en la línia de treball estratègic que s’està seguint per assolir un municipi saludable i ha dit que “una de les accions que s’apuntaven era aquesta, que ha estat fruït dels pressupostos participatius (de fet, va ser la primera proposta guanyadora). La instal·lació d’aquests aparells desfibril·ladors, per estendre els espais cardioprotegits al municipi i la cardioprotecció a les persones usuàries dels equipaments, pot significar el salvar una vida”. Precisament, el regidor de Cultura i Esports de Ribes, Josep Moya, ha recordat que “fa un parell d’anys quan es va instal·lar el primer DEA a l’Espai Blau es va haver d’utilitzar al cap de poc i va permetre salvar una vida”. Per això s’ha prioritzat ara la instal·lació dels DEA als equipaments municipals esportius i culturals i altres amb una població de risc de patir un infart més elevat. Garrido s’ha mostrat il·lusionada i “satisfeta del treball fet i d’haver complert amb allò que la ciutadania ens ha encomanat” i ha agraït la participació de totes les persones que han fet possible aquest projecte.

Els nous DEA s’han ubicat al pavelló de Ribes i les Roquetes, a la piscina de les Roquetes, a les dependències municipals de la masia Can Puig i de la Vinya d’en Petaca, a l’Aulari Blanc, al Local i al centre cívic L’Espai (que dóna també cobertura a la Biblioteca Jose Pla), als dos casals de la gent gran i a l’exterior de la Biblioteca Manuel de Pedrolo. Estan disposats en cabines interiors i exteriors amb alarma degudament senyalitzades per a la seva fàcil localització, identificació i utilització en cas de necessitat i tenen un complement per a la reanimació amb massatge cardíac. També se’n posarà un a la Casa de la Vila i de manera imminent al camp de futbol de les Roquetes i al Mercat Municipal La Sínia. A aquests cal sumar-hi els ja existents a l’Espai Blau, al camp de futbol de Ribes i els dos equips portàtils de la Policia Local. En total hi haurà de moment 18 desfibril·ladors, doncs l’any que ve es podrien ampliar els espais cardioprotegis a algunes places, parcs o urbanitzacions.

Amb un cost de 20.000 euros, la instal·lació també inclou una formació homologada inicial en suport vital bàsic i d’ús del desfibril·lador per a dues persones del personal de l’equipament on s’han instal·lat a càrrec de l’empresa Espais Cardioprotegits Catalunya, que ha subministrat els equips.