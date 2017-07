La policia del Vendrell fa difusió de la campanya contra el top manta

La Policia Municipal del Vendrell fa difusió de la campanya de la Generalitat "No t'enganyis, no només compres un producte fals" per conscienciar la ciutadania que no compri al top manta.



Aquesta acció se suma a les tasques de control que es fan, conjuntament amb Mossos d'Esquadra, per minimitzar la presència del top manta al passeig Marítim i als decomissos de material divers que s'han fet en els darrers dies.



La darrera intervenció va ser de 75 samarretes i va tenir lloc el passat 8 de juliol. I, en actuacions dutes a terme el 29 de juny i el 5 de juliol, també s’han intervingut més de 200 parells de calçat.