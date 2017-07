Desarticulada una organització criminal que robava a turistes a les àrees de servei de l'AP-7

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una banda criminal especialitzada en robar a turistes a les àrees de servei de l'AP-7. En total ha detingut quatre persones, d'origen albano-kosovar, que sostreien objectes de valor i diners de l'interior de vehicles. Els arrestats distreien els seus ocupants dient-los que tenien la roda punxada i simulaven que els ajudaven. L'organització desarticulada l'1 de juliol era molt itinerant, ja que aprofitava la temporada d'estiu en què hi ha una major afluència de persones estrangeres a les autopistes per actuar. La seva multireincidència ha comportat que el jutge hagi dictat una ordre d'allunyament de 300 metres de l'AP-7 a tot Catalunya per als integrants d'aquest grup. Aquesta és la primera vegada que un magistrat dicta una mesura cautelar d'aquestes característiques.

La investigació, que s'ha allargat al voltant d'un mes, acredita que els detinguts tenen un grau d'especialització molt elevat, perfeccionat al llarg dels anys. De fet, cada membre de l'organització tenia un definit i escullien víctimes majoritàriament d'origen estranger.

L'organització desarticulada era molt itinerant, ja que aprofitava la temporada d'estiu en què hi ha una major afluència de persones estrangeres a les autopistes per actuar. Posteriorment, i per evitar que la policia els detingués abandonaven el país durant un temps i continuaven actuant en altres països. De fet, dels quatre detinguts, només un d'ells té domicili al nostre país, mentre que la resta s'allotjaven de forma temporal a Catalunya durant el període que s'organitzaven per cometre els furts.

En la majoria de casos el 'modus operandi' utilitzat pels autors era el conegut com a "punxarodes", que consisteix en què els autors punxen una roda al vehicle de la víctima, posteriorment el segueixen fins que s'ha d'aturar al voral, moment en què els autors també aprofiten per aturar-se i sostreure els objectes de l'interior del vehicle. En altres ocasions, i donat el grau d'especialització adquirit, ja no punxaven la roda del vehicle de les víctimes, simplement el feien aturar al voral o en la mateixa àrea de servei o descans de l'autopista, fent indicacions com si tinguessin un problema al vehicle. Una vegada aturats i amb l'excusa de prestar auxili, els autors distreien les víctimes mentre aprofitaven per sostreure els objectes de l'interior del vehicle.

Els detinguts, que tenen diversos antecedents a diferents països d'Europa com França, Alemanya i Itàlia, llogaven vehicles per cometre els furts. Els investigadors han pogut implicar-los en sis fets comesos en 20 dies en què haurien obtingut més de 5.000 euros, a banda de sostreure objectes de valor, com ara càmeres, telèfons mòbils, tauletes electròniques o ordinadors. Els investigadors no descarten que estiguin implicats en més fets, ja que el grup actuava diàriament a l'autopista.

A part de l'ordre d'allunyament i la retirada dels passaports dels detinguts, s'han iniciat gestions amb els jutjats europeus d'on viuen les víctimes per promoure rodes de reconeixement virtuals i evitar que el cas s'acabi arxivant. Els autors acostumaven a robar persones estrangeres amb la qual cosa es troben desorientades, molts cops no parlen l'idioma i solen portar grans quantitats de diners.

Els Mossos van detenir els quatre membres de la banda l'1 de juliol, quan accedien a l'autopista per delinquir. El jutge va ordenar un registre i entrada judicial al domicili del cap de l'organització, on es van localitzar diners i diversa documentació.

Consells per evitar robatoris a les autopistes

Per evitar robatoris a les autopistes, els Mossos d'Esquadra recomanen que en cas d'avaria del vehicle (punxada de rodes o manifestacions de segones persones de foc als neumàtics) els conductors s'aturin en un lloc segur amb els elements de seguretat (armilles, triangles d'emergència...) i tancar el vehicle i prestar atenció amb les persones que s'aturen per tal d'ajudar donat que podria tractar-se de possibles lladres. També cal guardar els objectes de valor en un lloc no visible del vehicle. Si ens aturem per descansar, prestar especial atenció en les distraccions per part de segones persones i en cas de baixar del vehicle per descansar tancar-lo sempre amb clau. Si s'accedeix a l'interior del restaurant o zones de pícnic tenir en tot moment les pertinences controlades. I en cas de ser víctima o testimoni d'un robatori, trucar immediatament al telèfon d'emergències 112 i aportar el màxim de dades dels autors (vehicle, descripció) i el lloc dels fets.