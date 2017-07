Metges de Vilafranca donen suport a la unificació dels consorcis del Penedès

Metges i professionals sanitaris de Vilafranca donen suport a la unificació dels consorcis del Penedès i han signat una carta per destacar els avantatges que representa la fusió dels consorcis sanitaris de l'Alt Penedès i el Garraf. Els metges de la Junta Facultativa de l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès consideren que la fusió ofereix noves i bones oportunitats per als professionals i els serveis del territori: 'Per tal de fidelitzar els professionals i ser competitius per aconseguir-ne d’altres, hem d’oferir-los un projecte de futur, unes expectatives de desenvolupament professional i una tecnologia adient'.

En la seva carta, aquests metges, tots ells caps de serveis de l'hospital de Vilafranca, destaquen que "molts de nosaltres fa més de 25 anys que treballem a l’Hospital, coneixem la realitat actual i volem parlar del present del nostre centre". Per això apunten que "som un hospital petit i comencem a notar la manca de professionals al mercat laboral: anestesiòlegs, radiòlegs, pediatres, cirurgians,... Fins al 2015 vam poder cobrir les necessitats bàsiques de contractació de metges. Però, des de fa més d’un any, ha estat, si més no, gairebé impossible. El nostre és un hospital petit que no és competitiu amb els més grans o més pròxims a les grans ciutats".

Per això consideren aquesta fusió és favorable per tal de fidelitzar els professionals i ser competitius per aconseguir-ne d’altres: "som petits, som pocs i la tecnologia avança a una velocitat de vertigen amb uns preus de mercat elevats. Quan pensem què podem fer per tal de mantenir els nostres equips, la nostra activitat i ampliar la nostra oferta de serveis d’atenció especialitzada als ciutadans, l’única opció que veiem és la unió amb el CSG. Aquesta aliança, que en alguns sectors crea un cert prurit, té una bona base. Totes dues organitzacions ens necessitem i ens complementem".

En aquest sentit, posen com a exemple la possibilitat de tenir una Unitat de Diàlisi al Penedès i així evitar el desplaçament d’aquests pacients o tenir un metge nefròleg: "Segons com evoluciona el diagnòstic per a la imatge, algú veuria malament pensar a poder tenir un equip de ressonància magnètica a l’Hospital?, el darrer any vàrem demanar quatre mil d’aquestes exploracions. Aquests pacients es van haver de desplaçar fora de la comarca. Per cert, gràcies als nostres companys de radiologia del Garraf, que davant la mancança de radiòlegs es desplacen al nostre, podem garantir les exploracions de TAC, radiologia intervencionista i ecografia. També, i per una situació inversa, uròlegs, cirurgians de patologia mamària i otorinolaringòlegs, es desplacen des del nostre centre per cobrir necessitats de professionals de la comarca del Garraf. Algun ciutadà veu malament que els pacients del Garraf, que fa més d’un any que estan en llista d’espera, ocupin els nostres quiròfans buits de tardes?"

Per als metges de la Junta Facultativa de l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès "la fusió de les dues organitzacions ens donarà l’oportunitat de treballar per a 260.000 habitants, una expectativa molt millor que només pels 100.000 que té l’Alt Penedès, i no la podem perdre. Ens farà una organització única, gran i més atractiva per als nous professionals, ens permetrà desenvolupar i ampliar la cartera de serveis i planificar la inversió tecnològica amb la suma de recursos".

Els signants d'aquesta carta que s'ha enviat als mitjans són:

Jordi Borràs, Cap Ginecologia i Obstetrícia

Teresa Arranz, Cap de Farmàcia

Jose Mª Jaurrieta, Cap d’Oftalmologia

Francisco de Asis Larrosa, Cap d’Otorinolaringologia

Magí Roig, Cap d’Urologia

Gemma Tremosa, Coordinadora d’especialitats mèdiques

Francisco Chavales, Cap d’Urgències

Ester Catena Ruiz, Coordinadora d’especialitats mèdiques

José Carlos Molina, Cap Medicina Interna i especialitats mèdiques

Sergi Martínez, Cap de Cirurgia

Ernest Just, Cap de la Unitat de Patologia Mamària

Antonio Chamero, Cap d’Anestesiologia

Llorenç Mateo, Cap de Traumatologia

Pere Collado, Cap clínic de Traumatologia

Jacobo Arce Gil, Cap clínic d’Urologia

Montserrat González, Direcció Mèdica