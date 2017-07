La Granada reclama més presència policial per aturar una "escalada delictiva" provocada per una família. Ajuntament de La Granada

L'Ajuntament de la Granada demanarà al Departament d'Interior que reforci la presència dels Mossos d'Esquadra al municipi per posar fre a una "escalada delictiva" que asseguren que ha provocat una mateixa família. L'alcalde en funcions, Joan Amat, ha explicat a l'ACN que les últimes setmanes el poble ha viscut un repunt d'ocupacions d'immobles, furts, amenaces a veïns i intents d'agressió. "No podem permetre que això sigui un poble sense llei", ha assenyalat Amat, recordant que la Granada és un municipi petit sense cos propi de Policia Local. L'últim incident va ocórrer diumenge, quan un membre d'aquesta família va ser detingut per robar una furgoneta i provocar un accident múltiple. El vehicle va acabar calcinat.

L'alcalde en funcions ha assegurat que fa gairebé vint anys el poble ja va viure un repunt de delictes, protagonitzats pel cap d'aquesta família i lamenta que la situació s'estigui repetint aquest estiu. "La gent recorda el que passava aleshores i creiem que encara som a temps de posar-hi remei", ha apuntat Joan Amat.

Donada la situació, els quatre grups polítics amb representació municipal han acordat convocar un Ple extraordinari la setmana vinent per aprovar una moció conjunta on instaran el Departament d'Interior a reforçar la presència dels Mossos a la vila. Els representants municipals asseguren que cal incrementar la vigilància i exigeixen celeritat a la justícia. Amb la mateix moció, també preveuen demanar l'actuació de la Direcció General d'Atenció a la Infància (DGAIA) per supervisar la cura dels menors de la família.