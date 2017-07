Mor un dels dos policies de Gavà ferits en el tiroteig de l'assassí de Canyelles

El sergent de la Policia Local de Gavà que el passat 6 de juliol va resultar ferit durant el tiroteig que es va produir davant el tanatori del municipi ha mort aquest dimecres segons han confirmat fonts municipals. L'agent, de 50 anys, va ingressar el mateix dia 6 a l'Hospital Universitari de Bellvitge amb una ferida a la mandíbula junt amb el seu company de patrulla, també ferit. En un comunicat, l'Ajuntament de Gavà ha informat que tot i que en un primer moment l'equip mèdic va aconseguir aturar l'hemorràgia de la ferida, el sergent va patir un infart cerebral molt extens del que no s'ha pogut recuperar. El consistori, que ha decretat tres dies de dol, ha anunciat que distingirà amb la Medalla de la Ciutat els dos agents que van intervenir en els fets.

L'agent va ser ferit junt amb el seu company de patrulla quan un home els va disparar cinc trets a tocar del tanatori del municipi. L'agressió es va produir quan els dos agents, alertats per veïns de la zona, van intentar identificar l'agressor que, després d'una persecució va ser detingut en una zona boscosa a prop de la urbanització on vivia a Canyelles (Garraf).

L'alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, ha volgut destacar la decisiva intervenció que van dur a terme els dos agents de la policia local, que "amb la seva actuació ràpida i eficaç van evitar amb tota probabilitat que la persona que els va disparar cometés un acte criminal de repercussions previsiblement més dramàtiques", i que finalment fos detingut i posat a disposició de la Justícia. Atenent aquestes circumstàncies i l'actitud professional i valenta dels dos agents, l'Ajuntament de Gavà ha anunciat que iniciarà el procés per concedir-los la Medalla de la Ciutat de Gavà.

Durant els tres dies de dol oficial, que s'allargaran de les 14:00 d'aquest dimecres i fins dissabte, queden anul·lats tots els actes institucionals i públics promoguts o organitzats pel consistori, així com les agendes oficials de tots els regidors i regidores.

En aquests moments es desconeixen encara els detalls de la vetlla i funeral del sergent Antonio López, i en aquest sentit el consistori està a l'espera del que la família decideixi per valorar el que institucionalment correspongui.

Agent des del 1994

L'agent va entrar a la Policia Local de Gavà el mes de maig de l'any 1994 com agent en pràctiques i va ser interí fins el mes de juny del 1995. Va romandre com agent fins a gener de 1999 per passar a ser tot seguit caporal fins a l'abril de 2009, quan va ser nomenat sergent.