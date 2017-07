Detingut per robar una furgoneta i provocar dos accidents i un incendi en una masia

Els Mossos d'Esquadra van detenir dissabte passat un jove per haver robat un vehicle i provocar dos accidents i un incendi amb el vehicle sostret a Vilafranca del Penedès. El detingut té 20 anys, és de nacionalitat espanyola i veí de La Granada (Alt Penedès). Els fets van tenir lloc el mateix dissabte cap a les onze del matí quan inicialment una furgoneta va patir un accident prop de la deixalleria de Vilafranca del Penedès. El vehicle va sortir de la via per velocitat excessiva i va bolcar. Com a conseqüència del sinistre la parella del conductor va patir ferides de gravetat. En aquell moment un conductor suec que passava pel lloc de l’accident es va aturar amb la intenció d’ajudar les víctimes, que volien sortir per les finestres del vehicle bolcat.

Aprofitant el moment en què el conductor suec demanava assistència mèdica per telèfon, el jove que havia provocat l’accident va pujar la seva parella mal ferida al vehicle que s’havia aturat a ajudar-los i va marxar del lloc a gran velocitat. Amb el vehicle sostret va conduir des del lloc de l’accident fins l’Hospital Comarcal de Vilafranca. Durant tot el trajecte el jove va conduir de manera temerària, no va respectar cap limitació ni senyalització de les vies, motiu pel qual va provocar dos accidents més abans d’arribar al centre hospitalari. Tot i col·lidir directament amb dos vehicles no va aturar ni reduir la marxa en cap moment.

Quan el jove va arribar finalment a l’Hospital Comarcal de Vilafranca va deixar la seva parella ferida en una llitera a urgències sense identificar-la i va fugir amb el vehicle sostret. Posteriorment, el vehicle va aparèixer cremat al municipi de Santa Fe del Penedès. A més, el foc procedent del vehicle incendiat va provocar un segon incendi que va afectar parcialment una masia i un camp de conreu propers, fet que va provocar que els bombers haguessin d’actuar per extingir les flames.

Per la descripció facilitada pels testimonis presents en els diferents fets, així com dels implicats en els accidents, els mossos van poder identificar ràpidament l’autor dels fets i cap a les cinc de la tarda hores del mateix dissabte el van detenir per quatre delictes: robatori o furt d’ús de vehicle, conducció temerària, danys i incendi. El detingut va passar a disposició judicial i el jutge en funcions de guàrdia va decretar el seu ingrés a presó.