Mor un motorista en un xoc entre dues motocicletes i un turisme a Castellet i la Gornal

Un motorista ha mort aquest dijous al migdia en un xoc entre dues motocicletes i un turisme a la carretera BV-2115 a Castellet i la Gornal (Alt Penedès), segons ha informat el Servei Català de Trànsit. L'accident s'ha produït poc abans de dos quarts de dotze del migdia al quilòmetre 7 on, per causes que es desconeixen, hi ha hagut un xoc entre dues motocicletes i un turisme. Com a conseqüència, el conductor d'una de les motocicletes, que viatjava sol, ha resultat mort, mentre que l'altre motorista ha quedat ferit greu. La via s'ha hagut de tallar en els dos sentits de la marxa. Fins al lloc del sinistre s'hi ha desplaçat dues dotacions dels Mossos d'Esquadra i tres ambulàncies i l'helicòpter del SEM.