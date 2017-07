Detingut el conductor que va provocar l'accident mortal a Castellet i la Gornal quan conduïa drogat

Els Mossos d’Esquadra de l’Àrea Regional de Trànsit de la Regió Policial Metropolitana Sud han detingut el conductor d’un vehicle que va provocar un accident mortal d’un motorista que va tenir lloc ahir a la tarda a Castellet i la Gornal. Se’l relaciona amb diversos delictes relacionats amb la seguretat viària: conducció temerària, conduir sota els efectes d’estupefaents, homicidi imprudent, lesions imprudents, i danys.



Pels volts de les 11:30 hores, a la BV-2115, punt quilomètric 7, en el seu pas per Castellet i la Gornal, es va produir un accident entre un vehicle i una moto amb dos ocupants, un dels quals va resultar mort. Les indagacions policials van determinar que el conductor del vehicle conduïa sota els efectes de les drogues i amb excés de velocitat. A conseqüència de la conducció temerària, va perdre el control del cotxe envaint el sentit contrari de la circulació i va impactar contra dos motoristes que circulaven en sentit contrari provocant la mort d’un d’ell i ferides greus a la cama a l’altre.



Els agents van traslladar el conductor del vehicle a l’hospital per tal de sotmetre’l a una prova per detectar si havia consumit alcohol i/o drogues. Atès que el resultat de les proves va resultar positiu en consum de cocaïna, els mossos van detenir-lo per diversos delictes de seguretat viària amb resultat de mort, lesions greus i danys.



L’home, de 26 anys, nacionalitat marroquina, es troba detingut en aquest moment passarà a disposició judicial en les properes hores.