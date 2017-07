Universitats estudia compensar amb més nota a la selectivitat els estudiants que acreditin coneixements de llengua

Buscar la manera d’assegurar que d’aquí a 4 anys els universitaris catalans compleixin el requisit aprovat al CIC d'acreditar coneixements de com a mínim el nivell B2 en una tercera llengua, s'ha convertit en un dels reptes del Consell Interuniversitari de Catalunya. Per aquest motiu, Universitats té sobre la taula diverses propostes com ara que a les PAU del 2018, tenir un cert nivell de tercera llengua compensi els estudiants que ho acreditin . Així, per exemple, es proposa donar puntuació extra a la fase específica que, sense eximir els alumnes de fer l'examen d'anglès, els ajudi a tenir més nota. Universitats també es planteja incorporar el requisit del B2 en graus nous per implantar-ho de manera més gradual.

Així ho ha explicat la secretària general del CIC, Mercè Jou, en declaracions a l’ACN. Jou considera que, d'aquesta manera, es pot premiar als estudiants "que han fet l'esforç" i incentivar i motivar als que no ho han fet, sigui en el nivell que sigui. Jou ha recalcat que aquesta possible compensació no eximiria els estudiants de fer l'examen d'anglès de les mateixes proves d'accés a la universitat, sinó que es buscaria com compensar els que tinguin cert nivell, amb acreditacions oficials, a través de més puntuació, un punt o mig punt, per exemple, a la fase específica.

Jou també ha avançat que s'està avaluant la possibilitat que l'exigència del B2, que havia d'entrar en vigor però que la junta del CIC n'ha acordat una moratòria en comprovar que la mesura perjudicaria el 25% dels estudiants, es comenci implantant i demanant en graus de nova creació.

Són mesures, ha dit Jou, que encara estan en fase d'estudi i anàlisi, i s'han de debatre amb les 12 universitats catalanes. La finalitat, ha especificat Jou, és que durant la moratòria els estudiants tinguin elements "que els motivin" a fer l'esforç d'aprendre una tercera llengua, que necessitaran també en un futur, tan durant els estudis com en la vida laboral.

Exigència i moratòria

L'exigència d'aqcreditar el nivell B2 en una llengua estrangera abans d'aconseguir el títol de graduat va ser una mesura anunciada l'abril del 2013 per l'aleshores conseller d'Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, per aconseguir millorar el nivell d'anglès, francès, alemany o italià, dels universitaris catalans i facilitar-ne la mobilitat i la competitivitat en el mercat laboral.

Per fer-ho possible, Universitats va crear el programa d'ajuts Parla3 que donava suport econòmic als alumnes que volguessin estudiar idiomes o, fins i tot, per finançar els exàmens acreditatius d'aquest nivell. La mesura, però, ha fet un pas enrere aquest mes de juny, després que la Junta del CIC aprovés una moratòria de quatre anys després de comprovar que 1 de cada 4 estudiants no compliria aquest requisit l'any vinent. Per compensar positivament els alumnes que sí que han assolit els coneixements i l'acreditació, ja ha pres algunes mesures com ara fer-ho farà constar al Suplement Europeu del Títol o requerir el certificat per atorgar beques de mobilitat internacional, els ajuts MOBINT.