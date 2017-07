Vilafranca iniciarà per Festa Major una campanya contra les agressions sexistes amb el lema ‘Només sí és sí’

L’Ajuntament de Vilafranca, a través de la regidoria d’Igualtat, posarà en marxa per Festa Major una campanya contra les agressions sexistes. La regidora d’Igualtat, Montse Arroyo, ha presentat aquest dilluns la campanya de sensibilització que difondrà cartells i pancartes, falques publicitàries, fulletons i xapes, sempre amb el lema Només sí és sí, en una imatge creada des de l’escola municipal d’art Arsenal. Arroyo ha sentenciat que “totes les persones tenen dret a viure les festes amb llibertat i a gaudir-les sense ser víctima d’una agressió sexista”. I amb aquesta intenció s’ha coordinat l’inici de la campanya amb els Administradors de la Festa Major i les regidories de Salut i Joventut, en una acció conjunta de conscienciació. La campanya tindrà continuïtat en d’altres celebracions festives al llarg de l’any: “la voluntat és treballar un protocol contra les agressions sexistes per a totes les festes”, ha declarat la regidora Montse Arroyo, que ha recalcat que “per passar-ho bé, no calen agressions d’aquest tipus i s’ha de treballar per evitar-les en qualsevol context festiu”.



Només sí és sí

El lema de la campanya vol posar en positiu l’assentiment de les persones, “sabem que no és no, però volíem posar èmfasi en l’assentiment, i en que només quan es diu que sí, és quan hi ha una acceptació”, s’incideix des de la regidoria d’Igualtat, d’acord amb el criteri establert a la Taula d’Igualtat i LGTBI.

Durant la celebració de la Festa Major de Vilafranca, i en diferents actes pactats amb els Administradors, es penjaran pancartes de la campanya i es difondran falques de recordatori contra les agressions sexistes. Paral·lelament, un equip d’educadors farà sensibilització al carrer, també de reducció de riscos de consum, amb el repartiment de xapes i clauers, i fulletons informatius.



Imatge gràfica de l’Arsenal

La imatge gràfica de la campanya ha estat realitzada per l’alumna de l’EMA Arsenal Sara Saez. El director del centre, Albert Abella, agraeix la confiança i afegia que “és important que l’alumnat es conscienciï i participi en la creació d’aquests elements que formaran part de la campanya de prevenció d’agressions sexistes”. Abella també ha destacat que l’alumna autora de la imatge ha realitzat aquest treball com una activitat real, amb format de pràctiques en un centre de treball.