L'enoturime del Penedès centrarà el calendari solidari de Mas Albornà

Aquesta setmana s’han iniciat les primeres sessions de fotografies del calendari social de Mas Albornà 2018, el qual en aquesta onzena edició es realitza amb la col·laboració d’Enoturisme Penedès.

El calendari 2018 tindrà com a eix temàtic els 12 atractius i singularitats del Penedès com a destinació turística, les quals seran presentades per dotze cares conegudes amb lligams al territori acompanyades per persones de la Fundació Mas Albornà. Tots ells (tant les persones conegudes com les de Mas Albornà) comparteixen, a més, un denominador comú que els acompanyarà al llarg de les 12 fotografies: duen el Penedès al cor. Així participen enguany al calendari Cesk Freixas, Anna Roig, Mia Esteve, Victòria Pagès, Toni Albà, Toni Bou, Neus Ballbé o Biel Duran, entre d’altres.

El Penedès disposa de molts espais atractius per ser els protagonistes d’una de les planes del calendari: espais naturals, patrimoni, productes de la terra, paisatges, enoturisme, festes i folklore... Amb 12 fotografies es pretén fer un “tast” dels atractius que té el territori. Amb la vinculació de persones conegudes farà que la fotografia i l’espai guanyi en notorietat i s’estableixi un vincle amb la persona la qual actuarà “d’ambaixadora” de l’espai.

Com en altres edicions, el calendari social compta amb un aliat per a sumar sinergies. En aquesta ocasió es tracta d’Enoturisme Penedès (enoturismepenedes.cat). El Consorci de Promoció Turística del Penedès, que treballa per a la promoció del turisme al territori, ha cregut fermament en la proposta i ha acceptat col·laborar-hi des del primer moment, donant suport i participant activament de la iniciativa. El Calendari amb el Penedès al cor, esdevindrà un suport de promoció turística molt especial per aquest proper 2018.

Com cada any, a més, el calendari social de Mas Albornà és sense afany de lucre (no es ven, sinó que es regala) i es realitza gràcies a la col·laboració desinteressada de diferents professionals. Així, tant Marçal Font (fotògraf) com Pep Martínex (disseny gràfic i creatiu) són els encarregats enguany de donar forma al calendari i sumar, així, el seu gra de sorra a la tasca de la Fundació.

El calendari té prevista la seva presentació i difusió a finals d’any a través d’un encartament a mitjans comarcals i d’abast del territori català.



El calendari social de Mas Albornà

La Fundació Mas Albornà (masalborna.org) treballa des de fa més de 45 anys a crear oportunitats (d’integració social i laboral) a les persones amb discapacitat, trastorn mental i risc d’exclusió a la comarca de l’Alt Penedès.

El calendari social de Mas Albornà és un calendari sense afany de lucre, pensat per a ser regalat o distribuït gratuïtament, en el qual es mostren persones amb discapacitat o de la Fundació amb actituds positives. Té una trajectòria d’11 anys.

L’objectiu és fer visible la tasca de la Fundació i normalitzar el col·lectiu i el calendari és una gran eina. Es distribueix amb El 3 de Vuit (setmanari penedesenc) i també s’ha repartit amb el Diari Ara, o El Punt Avui, per exemple.

Durant aquests més de 10 anys de vida del calendari hem comptat amb cares conegudes que ens han acompanyat: des de periodistes com la Mònica Terribas, el Manel Fuentes, Toni Bassas o Toni Soler fins a actors i actrius com Mercè Sampietro, Toni Albà o Sergi López, models com la Teresa Gimpera, professors com Eduard Punset, i esportistes com Messi, Gemma Mengual o Àlex Corretja, per citar-ne uns quants.