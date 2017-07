Detenen tres joves per desordres i atemptat a l'autoritat durant la seguda estudiantil del maig a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres tres joves per la concentració estudiantil que la nit del passat 11 de maig va tallar la Via Laietana de Barcelona durant més de quatre hores amb una seguda multitudinària. Dos dels detinguts són veïns de Mataró, i fonts policials han confirmat a l'ACN que els tres joves estan acusats de delictes d'atemptat a l'autoritat i desordres públics. Després de declarar en seu policial, han quedat en llibertat a l'espera que es celebri el judici. També durant aquest dimarts, els Mossos han entregat ordres de citació a sis altres joves per a què es personin a declarar a comissaria. Dues de les persones citades resideixen a Igualada i Sant Sadurní d'Anoia. A tots se'ls relaciona amb els mateixos fets.

Els Mossos d'Esquadra investiguen si aquestes nou persones estan relacionades amb la seguda de quatre hores que la nit de l'11 de maig hi va haver davant la Secretaria d'Universitats, la qual va obligar a tallar la Via Laietana més de quatre hores. La concentració va sorgir al final d'una manifestació d'estudiants convocada per les assemblees de facultats, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) i l'Associació d'Estudiants Progressistes (AEP).

Durant la marxa, milers de manifestants van estar reclamant una rebaixa de les taxes universitàries i equiparar els preus de graus i màsters. Un cop la protesta oficial es va resoldre, un centenar de joves es van concentrar davant la seu d'Universitats, sota l'atenta mirada d'un cordó policial. Passada la mitjanit, davant la perseverança dels manifestants en mantenir-se asseguts al mig del carrer, els Mossos d'Esquadra van acabar desallotjant una a una les persones de la concentració.