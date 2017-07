Alerten d'un augment de la puresa i una davallada de l'adulteració de la cocaïna, èxtasi i speed

Energy Control, el projecte de reducció de riscos de l'ONG Associació Benestar i Desenvolupament (ABD), ha constatat un augment de la puresa i una davallada de l'adulteració de les drogues com la cocaïna, l'èxtasi i l'speed. És una de les principals conclusions de l'informe anual del 2016 d'Energy Control fet públic aquest dimarts. Segons l'estudi, la cocaïna arriba al 61% de puresa mitjana i l'speed a un 52% i pel que fa a l'adulteració la cocaïna segueix sent la droga més adulterada a Catalunya i la que conté els adulterants més tòxics. En relació als comprimits d'èxtasi i els assecants de LSD es detecta també un augment respecte a la seva concentració mitjana i un descens de la seva adulteració.

La responsable del servei d'anàlisi d'Energy Control, Mireia Ventura, explica que aquests resultats "poden donar lloc a intoxicacions", per la qual cosa, apunta, "s'han d'extremar les precaucions" com ara "començar amb una dosi de test o de prova, analitzant prèviament la substància a consumir per reduir riscos".

Durant el 2016 Energy Control va recollir i analitzar un total de 2.145 mostres de diferents substàncies psicoactives a Catalunya, que suposa un augment del 44% respecte a l’any anterior, i va contactar amb 1.362 usuaris en el seu servei d’anàlisi presencial de Catalunya, on a més d’analitzar les substàncies s’ofereix un assessorament sobre el seu consum de drogues.

En comparació amb el 2015, Energy Control indica que l’adulteració de les drogues majoritàries com l'èxtasi, amfetamina, cocaïna, LSD i ketamina ha estat més baixa i ha augmentat també la puresa de les drogues analitzades i la dosi mitjana d’èxtasi en les pastilles i els secants analitzats. Segons l'estudi, la substància més adulterada segueix sent la cocaïna i és també la que conté els adulterants més tòxics com el levamisol i la fenacetina. Tot i això, la puresa de la cocaïna ha pujat notablement respecte l’any passat i la seva adulteració ha disminuït. Així mateix, l’adulteració de l’speed ha estat inferior, ja que han disminuït les mostres barrejades amb algun adulterant i n’ha augmentat la puresa. L’adulterant que ha aparegut amb més freqüència ha estat la cafeïna.

Energy Control també destaca que en relació amb les noves drogues "el més preocupant" és la consolidació de la tendència de detectar noves drogues com adulterants de les substàncies il·legals més habituals. Així, el 2016 l’èxtasi en cristall és la droga que va aparèixer amb més freqüència.

El nombre de noves substàncies identificades al llarg dels anys ha anat augmentant. L’any 2014 se’n van reportar 4 i l’any passat, 34. En aquest sentit, el subdirector general de Drogodependències (ASPCAT) de la Generalitat -que finança i avala el programa d'ABD-, Joan Colom, ha subratllat que “els consums descrits a l’informe no són extrapolables a tota la població, però permeten conèixer grups específics de persones consumidores, així com definir conjuntament línies d’actuació per minimitzar els riscos associats als consums". En general, l’alcohol segueix sent la substància que més problemes genera, segons apunta.