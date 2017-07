Donen l'alta a 44 dels 56 ferits en l'accident d'un tren de Rodalies a l'estació de França de Barcelona

44 dels 56 ferits en l'accident d'un tren de Rodalies aquest divendres al matí a l'estació de França de Barcelona ja han estat donats d'alta, segons ha informat el Departament de salut. Els 12 afectats restants continuen ingressats en diversos centres sanitaris. Tres d'ells estan greus, tot i que no es tem per la seva vida, ja que s’ha revalorat l’estat de salut de dos d’ells en les darreres hores. De fet, aquest matí ja s'ha informat que només hi havia un ferit greu. Quatre ferits hospitalitzats estan ingressats a Hospital de Sant Pau, dos a l'Hospital del Mar, dos a l'Hospital Clínic, un l'Hospital Vall d'Hebron, una a la Clínica Creu Blanca i dos al CUAP de l’Hospital Sagrat Cor.

En l’operatiu el SEM ha desplaçat aquest matí al lloc de l’incident set unitats de Suport Vital Avançat (SVA), set unitats de Suport Vital Bàsic (SVB), tres unitats de Transport Sanitari Col·lectiu, una unitat de Suport Logístic i dues unitats de comandament.

Els Mossos investiguen

La Divisió de Transports dels Mossos d'Esquadra està investigant les causes del xoc d'un tren amb el topall final a l'Estació de França. Concretament, agents del cos inspeccionen ara el comboi accidentat i el lloc dels fets per esclarir l'accident. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha explicat aquest divendres al matí des de l'Estació de França que el tren accidentat a primera hora després de xocar amb el topall de final de via entrava a una velocitat "relativament baixa", ja que d'haver-ho fet més ràpid el sinistre hagués estat de "conseqüències imprevisibles" i "els mecanismes de seguretat no s'haguessin desplegat com ha passat". També ha mostrat prudència a l'espera de la investigació que obrin Renfe i Adif sobre les causes de l'accident.

El xoc del tren amb el topall final de la via a l'Estació de França ha deixat un balanç d'un ferit greu, 19 ferits de menys gravetat i 34 de lleus, segons el balanç definitiu del Sistema d'Emergències Mèdiques i Protecció Civil. El ferit greu, que no es tem per la seva vida i traslladat a l'Hospital Clínic, i els 19 de menys gravetat han estat evacuats als hospitals de Sant Pau, Sagrat Cor, Del Mar, Vall d'Hebron i Clínic i als CUAPS Perecamps, Sant Martí i Manso.

L'accident s'ha produït aquest divendres al matí, al voltant d'un quart de vuit, quan un comboi de Rodalies de l'R2 sud, procedent de Sant Vicenç de Calders, ha xocat amb el topall final de via 11 durant les maniobres d'estacionament.

El Síndic de Greuges supervisa l’accident

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, s’ha dirigit al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Renfe i a Adif per demanar informació sobre les causes que han provocat l’accident d'un tren de Rodalies aquest divendres al matí a l’estació de França de Barcelona, on 56 persones han quedat ferides, una d'elles en estat greu. En concret, Ribó vol aclarir el motiu pel qual el comboi no ha frenat a temps i vol saber en quin estat es troben les infraestructures afectades. També ha demanat per les actuacions dutes a terme, o les previstes, per garantir els drets dels passatgers a l’assistència, seguretat i qualitat del servei i, en aquest sentit, s’ha adreçat a la Direcció General de Protecció Civil del Departament d’Interior.

Ribó recorda que va presentar a l'octubre del 2016 al Parlament l’informe 'Els drets de les persones en els serveis ferroviaris de Catalunya', que constata la "precarietat" del servei de Rodalies i demana més inversió per part de l’Estat. A més, inclou la proposta de 75 mesures aplicables per normalitzar un servei amb "moltes mancances".