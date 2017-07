Nou persones segueixen ingressades per l'accident d'un tren de Rodalies a l'Estació de França

Nou persones continuen ingressades en hospitals catalans a causa de l'accident d'un tren de Rodalies a l'Estació de França de Barcelona, segons ha informat el Departament de Salut aquest dissabte a través d'un comunicat. Dels nou ferits, tres es troben en estat greu, tot i que no es tem per la seva vida. Pel que fa als hospitals on estan ingressats els ferits, tres estan a Sant Pau, dos al Clínic, dos al CUAP Sagrat Cor, un a l'Hospital del Mar i un altre a la Clínica Creu Blanca. L'accident va tenir lloc divendres al matí quan un tren que procedia de Sant Vicenç de Calders va xocar amb el topall final a l'Estació de França. El xoc va provocar una cinquantena d'afectats lleus i tres de greus.