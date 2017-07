Les il·lustracions de la Fira Va de Contes, a la planta maternoinfantil de l'hospital de Sant Camil

L’Associació pel Foment de la Literatura Infantil Judit Sendra ha donat 13 quadres de temàtica infantil al Consorci Sanitari del Garraf (CSG), per renovar la decoració de la sala d’espera de la planta de Maternoinfantil i Pediatria de l’Hospital Residència Sant Camil.



Aquestes obres van ser pintades per artistes de tot Catalunya durant la 5a edició de la Fira Conte Va! Va de Contes, que organitza aquesta associació i que es va celebrar el passat 13 de maig a Vilanova i la Geltrú. Es tracta d’un esdeveniment anual dirigit al públic infantil, en el que es realitzen diverses activitats entre les que destaquen l'exposició dedicada a la il·lustració infantil al Centre d'Art Contemporani La Sala, el lliurament de premis del concurs Puja al tren! i del concurs de contes i vídeos, i la representació d’una obra de teatre al Principal.



Els quadres es van penjar a la 1a planta de Maternoinfantil i Pediatria de l’Hospital Residència Sant Camil el passat 4 de juliol. L’objectiu principal d’aquesta acció és seguir apostant per un dels principals valors del CSG que és el respecte a les persones que atenen. Aquest concepte inclou la creació d’un entorn més amable i càlid pels infants que han de restar ingressats a l’hospital i les seves famílies.



Cal destacar que aquest projecte ha estat possible gràcies a la iniciativa de la mare d’una pacient, que va ser la impulsora de la connexió entre l’hospital i l’Associació.



El Consorci Sanitari del Garraf es mostra molt agraït davant d’aquestes accions solidàries que contribueixen a seguir vetllant per fer més amena l’estada dels infants a l’Hospital.