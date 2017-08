Alcalde, regidors i veïns de La Granada protesten davant dels Mossos contra la inseguretat

L'Ajuntament de la Granada, encapçalat per l'alcalde Diego Díez i acompanyat per regidors de tots els partits polítics del consistori, s'ha reunit aquest dimecres al migdia a Barcelona amb el director dels Mossos d'Esquadra, Pere Soler, per reclamar solucions davant els greus problemes de violència i incivisme que s'estan vivint al municipi per culpa d'una família conflictiva.

Els representants polítics granadencs no han estat sols. Un centenar de veïns els han acompanyat i s'han manifestat amb la mateixa finalitat a l'exterior de les dependències dels Mossos d'Esquadra.