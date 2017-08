La Policia de Vilafranca controlarà els sorolls que produeixen els vehicles a la via pública

En època estival són molts els requeriments que la Policia Local de Vilafranca rep de la ciutadania relacionats amb la convivència. Un d’ells és el soroll en via pública sobretot en hores de descans i, d’aquests sorolls, alguns són produïts per vehicles circulant.

La Policia Local, per garantir la bona convivència i el descans de les persones, farà en les properes setmanes una campanya per controlar els vehicles que produeixin sorolls excessius ja sigui pel fet de circular amb els silenciadors ineficaços, inadequats o deteriorats, o per acceleracions brusques.

En cas que es detecti que el silenciós del vehicle sigui del tot ineficaç o sigui inadequat, els agents podran multar i, fins i tot, immobilitzar el vehicle.