Detingut el gerent de la benzinera de Sant Sadurní d'Anoia on van morir dos operaris que feien manteniment als dipòsits

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimecres per dos delictes d'homicidi imprudent el gerent de la benzinera de Sant Sadurní d'Anoia, on el maig passat van morir dos treballadors mentre feien tasques de manteniment als dipòsits. El detingut és un home de 40 anys, de nacionalitat espanyola. Els fets es van produir el passat 30 de maig a la tarda, quan els agents de la comissaria del districte de Sant Sadurní d'Anoia van rebre l'avís que s'havia produït una deflagració en els dipòsits de la benzinera. Quan els cossos d'emergència hi van arribar, van certificar la mort d'un operari de 43 anys, mentre que l'altre, de 27 anys i que va patir cremades al 45% del cos, va resultar ferit crític i va perdre la vida cinc dies més tard a l'hospital Vall d'Hebron de Barcelona.

Els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació per aclarir les causes de la deflagració i han conclòs que les mesures de seguretat i els procediments utilitzats no s’ajustaven a les que estableix la normativa.

Finalment, els agents van detenir aquest dimecres el gerent de l'empresa per la qual treballaven els dos operaris com a presumpte autor de dos homicidi imprudents i d'un delicte contra els drets dels treballadors. El detingut ha passat aquest dijous a disposició judicial.