Mor un home de 81 anys ofegat en una piscina particular a Segur de Calafell

Un home de 81 anys ha mort ofegat aquest divendres al migdia en una piscina particular a Segur de Calafell (Baix Penedès). Segons el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), l'avís d'aquest incident s'ha rebut a les 12.17 hores en una finca situada al carrer Marca Hispànica. Fins al lloc s'hi ha desplaçat una ambulància i un helicòpter medicalitzat del SEM. Els efectius li han practicat la reanimació però no han pogut fer res per salvar-li la vida.