Un comboi d'ADFs del Penedès-Garraf participa en l'extinció de l'incendi forestal d'Artés

Un comboi format per unitats de diferents Agrupacions de Defensa Forestal del Penedès i Garraf ha participat des de primera hora de la tarda de dissabte en l'extinció de l'incendi forestal declarat al municipi bagenc d'Artés. Les ADFs penedesenques i garrafenques han treballat, sobretot, en el flanc esquerra de l'incendi que ajudat per la força del vent, les altes temperatures i la baixa humitat s'ha convertit en el més important de l'estiu en el conjunt del país.

El comboi ha sortit del Penedès en direcció al Bages al voltant de les 6 de la tarda després del requeriment rebut pels serveis d'emergència desplaçats a la zona afectada. La d'Artés és la primera gran actuació que afronta la Federació d'ADF Penedès-Garraf aquest estiu. Fins ara, la temporada estival havia resultat “relativament tranquil.la” com es reconeixia ahir mateix des de l'ADF de Subirats. Les elevades temperatures dels darrers dies, però, feien témer un incendi com el declarat al Bages.

De fet, tant el Penedès com el Garraf, de moment, continuen sense patir cap incident remarcable a nivell de foc enguany, però totes les ADF del territori estan en constant alerta per si es produeix qualsevol tipus d'incident. El comboi penedesec desplaçat al Bages s'ha afegit als arribats des de d'altres punts del territori català, en especial de les comarques de la Catalunya Central.

S'han pogut reobrir l'Eix Transversal (C-25) i la B-431

L'incendi d'Artés (Bages) continua actiu i afecta ja un perímetre d'unes 300 hectàrees i preocupa especialment "el flanc dret", segons ha detallat el director general de Bombers de la Generalitat, Juli Gendrau. Segons les darreres estimacions dels Agents Rurals, ha cremat unes 250 hectàrees de vegetació, la majoria forestal. Tot i això, s'ha pogut reobrir l'Eix Transversal (C-25) i la B-431 afectades durant unes hores pel fum del foc, mentre que es mantenen unes 100 persones desallotjades de fins a 12 masies (masia La Vall, masia El Pla, ca la Ponsa, masia Oliveras, casa de la Muntanyola, cal Cases, Can Plana, Cal Fuster, Cal Po, Ca la Mestressa, Cal Abellà i Casanova de Tonet), una casa de colònies (Els Clapers) –on hi havia amb 51 nens i 7 monitors-, el nucli de Sant Joan d'Oló i els inquilins de dues masies, que han quedat confinats. Totes les persones evacuades s'han traslladat al pavelló d'Artés o al de Santa Maria d'Oló. En les tasques d'extinció hi ha treballat fins a 71 dotacions terrestres i 21 mitjans aeris dels Bombers de la Generalitat, així com dos hidroavions i un avió del Ministeri d'Agricultura, voluntaris de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), tractors dels pagesos de la zona i maquinària pesada.

El director general de Bombers de la Generalitat, Juli Gendrau, ha detallat que els mitjans es concentren en atacar el cap de l'incendi per tal que no avanci. Gendrau ha dit que són "optimistes" amb el cap del flanc esquerre però ha advertit que els preocupa especialment el flanc dret, que intentaran atacar "durant les pròximes hores". Aquesta zona és de difícil accés, cosa que dificulta les tasques d'extinció. Amb tot, el director general de Bombers s'ha mostrat optimista perquè "estan baixant les temperatures i les humitats i aquestes condicions meteorològiques van a favor per evitar la seva propagació".

Segons un comunicat dels Bombers, el cap de l'incendi ha carenat la serra de Torcó, on s'està atacant amb cremes que fan els membres de la unitat GRAF (Grup de Reforç d'Actuacions Forestals) i les descàrregues dels mitjans aeris i la tasca de la maquinària pesant. En el flanc esquerre, els Bombers treballen perquè l'incendi no s'obri i afecti el paratge forestal conegut amb el nom de Carrer de Torcó. Mentrestant, s'ha pogut frenar l'avenç del flanc dret, que ha carenat també la serra de Torcó i s'està evitant que baixi cap als torrents del Canal i de Cal Tinet.

Més d'un centenar d'evacuats

Gendrau ha detallat que per "precaució i prevenció" s'han evacuat una quarantena de persones del nucli de Sant Joan d'Oló, una cinquantena de monitors i nens d'una casa de de colònies (Els Clapers) i diverses masies. Tots els desallotjats s'han traslladat al pavelló d'Artés o al de Santa Maria d'Oló.

Dos tècnics de l'Operativa Territorial de la Direcció General de Protecció Civil (DGPC) s'han desplaçat al lloc de l'incendi i al pavelló de Santa Maria d'Oló per coordinar les tasques logístiques en les quals treballen els municipis i la Creu Roja. Segons la DGPC, al pavelló hi ha unes 120 persones.

Per la seva banda, la Creu Roja manté mobilitzada una ambulància preventiva al Pavelló d'Artés; l'Equip de Resposta en Emergències d'Alberg al pavelló de Santa Maria d'Oló per als desallotjats (amb 50 matalassos i aigua), a més d'un vehicle d'avituallament al Punt de Trànsit, un toterreny i una ambulància. Paral·lelament, s'ha gestionat un autobús perquè reculli els nens desallotjats de la casa de colònies Els Clapers i que es troben al pavelló d'Artés, per tornar-los al seu municipi d'origen (Mollet del Vallès).

Segons els Bombers, el foc ha cremat una casa totalment i ha afectat, parcialment, una altra. Arran de l'incendi, els municipis d'Artés, Calders, Santa Maria d'Oló i Avinyó mantenen l'activació dels seus plans d'emergència municipal (PAM).

El director general de Bombers també ha explicat que els Agents Rurals investiguen les causes que han provocat l'incendi en el lloc on ha començat.