Localitzen sense vida la noia de 17 que havia desaparegut anit a la platja del Far

Una noia de 17 anys ha mort aquest diumenge ofegada a la platja del Far de Vilanova i la Geltrú. Els serveis d'emergències mèdiques (SEM) va rebre l'avís quan faltaven pocs minuts per les onze de la nit, i va desplaçar quatre dotacions fins el lloc dels fets. Malgrat practicar-li maniobres de reanimació cardiopulmonar, no van aconseguir salvar-li la vida.

Efectius policials i d'emergències buscaven la noia des del mar i des de l'aire després que es donés la veu d'alarma per la seva desaparició dins del mar. Segons informaven anit alguns testimonis, la noia s'estava banyant a la platja del Far amb dues amigues, quan la van perdre de vista.

El desplegament d'efectius policials i d'emergències va crear una forta espectació a la zona marítima.