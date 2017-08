El projecte STARS4ALL i el portal sky-live.tv emetran les Llàgrimes de Sant Llorenç des del Parc Astronòmic del Montsec

El portal sky-live.tv, en col·laboració amb el projecte europeu STARS4ALL, emetrà en directe la nit del dissabte 12 al diumenge 13 d'agost des del Parc Astronòmic del Montsec la pluja d'estels fugaços coneguda popularment com les 'Llàgrimes de Sant Llorenç'. La retransmissió, que durarà 60 minuts, a partir de la mitjanit i fins a la una, podrà visualitzar-se en el canal de Youtube https://youtu.be/-Y1nfBn_UGE, i inclourà imatges i comentaris. La retransmissió també es farà des de l'Observatori del Teide (Tenerife), a través del canal https://youtu.be/XP9892oCZLU, en aquest cas, només amb imatges del cel. Una darrera opció disponible serà la de Facebook (https://www.facebook.com/skylivetv). En la distribució de les imatges a través del portal web sky-live.tv hi col·laboraran els centres de supercomputació del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya, l'Institut d'Astrofísica de les Canàries i el Centre Extremeny de Tecnologies Avançades.

El fenomen de les 'Llàgrimes de Sant Llorenç', també conegudes com perseids, es desenvolupa enguany entre el 17 de juliol i el 24 d'agost. El seu màxim nivell s'espera la nit del dissabte 12 al diumenge 13, que serà el millor moment per a l'observació de la pluja d'estels a Europa.

Malgrat que una Lluna menguant, il·luminada al 70%, apareixerà en la segona meitat de la nit i que és possible que provoqui que els observadors es perdin els meteors més febles, els experts creuen que els brillants seguiran oferint un bon espectacle, per a la qual cosa s'aconsella, en qualsevol cas, situar-se en un lloc obscur, sense contaminació lumínica i amb horitzonts buidats. Es calcula que es podrà veure un meteor cada cinc minuts. En els darrers deu anys la intensitat dels perseids s'ha mantingut alta i més o menys constant, d'entre 70 i 130 meteors/hora.

Els 'estels fugaços' són en realitat petites partícules de pols de diferents grandàries, algunes menors que grans de sorra, que van deixant els estels -o asteroides- al llarg de les seves òrbites al voltant del Sol. El núvol de partícules resultant (anomenats meteoroides), a causa del 'desglaç' produït per la calor solar, es dispersa per l'òrbita del cometa i és travessada cada any per la Terra en la seva òrbita al voltant del Sol. Durant aquesta trobada, les partícules de pols es desintegren en entrar a gran velocitat en l'atmosfera terrestre, creant els coneguts traços lluminosos que reben el nom científic de meteors.

STARS4ALL (stars4all.eu) és un projecte finançat pel Programa H2020 de la Unió Europea que té l'objectiu de conscienciar a la població sobre l'existència de contaminació lumínica i la importància de prendre mesures per reduir-la. Hi treballen vuit institucions de sis països europeus: les universitats Politècnica i Complutense de Madrid, la de Southampton, CEFRIEL Itàlia, la Xarxa Europea de Crowdfunding, l'escola de negocis ESCP-Europe, l'Institut Leibniz d'Ecologia d'Aigua Dolça i Pesca Continental i l'Institut d'Astrofísica de les Canàries.