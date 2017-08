Reconeixement a quatre socorristes i sanitaris que van evitar un ofegament en una piscina al Vendrell

Dimecres a la tarda, a la comissaria de la Policia Municipal, el regidor de Governació, Rafel Gosalvez, i l’Inspector en cap, Jordi Altarriba, van fer un acte de reconeixement a dos socorristes i dos sanitaris de l’empresa Aunar -que actualment gestiona el servei de socorrisme de platges- per la seva bona actuació en un cas d’ofegament que va tenir lloc el passat divendres 4 d’agost en una piscina privada del passeig marítim de Masia Blanca, a Coma-ruga.

Els fets van tenir lloc a ¾ d’una del migdia, quan es va rebre l’avís que un home, de 87 anys i veí de Barcelona, es trobava inconscient en una piscina privada. A banda d’activar-se els serveis d’ambulància i patrulla de la Policia local, els socorristes que es trobaven molt a prop de la casa es van desplaçar ràpidament i van fer una primera intervenció, traient a l’home a fora de l’aigua i ajudant-lo a recuperar-se. Un cop conscient, el veí va ser traslladat a l’Hospital del Vendrell.

Des de la Policia local es va confirmar que l’actuació decidida i ràpida dels socorristes i sanitaris d’Aunar va ser clau per salvar la vida del veí, o com a mínim, per evitar conseqüències més greus.