El Consorci Sanitari del Garraf crea una enquesta per detectar el risc de caiguda de la gent gran

Professionals del Departament de Recerca del Consorci Sanitari del Garraf (CSG) han creat un qüestionari molt breu que permet detectar amb exactitud el risc de caigudes de les persones d’edat avançada. Aquest estudi suposa un gran avenç per a la prevenció de fractures en la gent gran, per aquest motiu ha estat publicat a la revista científica internacional Plos One.



El Dr. Alejandro Rodríguez Molinero, metge investigador del CSG, incideix en què “Actualment no es tenen presents les conseqüències que poden provocar les caigudes en la salut i l’autonomia de la gent gran. Hi ha investigacions que concreten que, per exemple, la taxa de mortalitat de la fractura de maluc es troba al voltant del 25%. Es tracta d’una dada que crida l’atenció, sobretot si tenim en compte que hi ha mètodes de prevenció que ajuden a reduir molt el risc de caigudes. Per aquest motiu, des del Departament de Recerca del CSG hem creat aquest qüestionari. A més, creiem que és prioritari treballar per la prevenció tant en centres hospitalaris com a casa ”.



El qüestionari és fruit d’una investigació d’àmbit estatal que es va iniciar l’any 2007. Durant aquest temps, s’han recollit dades de 772 pacients d’edat avançada (més de 79 anys), dels quals un 28.4% van patir una caiguda durant el primer any de seguiment i un 10% van caure més d’una vegada.



Aquesta enquesta ajuda als professionals de la salut a detectar els pacients en risc de caure i patir fractures. Consta tan sols de dues preguntes i és capaç de classificar a la gent gran en sis categories, segons la seva probabilitat de caure múltiples vegades l’any.



Segons el Dr. Rodriguez "La majoria de caigudes es poden prevenir, per aquest motiu, aquest qüestionari que es pot realitzar en menys d'un minut, és un pas molt important per seguir vetllant pe la salut dels més grans".



Un dels objectius inclosos dins del Pla Estratègic 2015-2017 del CSG és la Promoció de la Salut entre la població de referència. És per això que als hospitals del Consorci s’entrega un tríptic a tots els pacients que ingressen, amb recomanacions per la prevenció de caigudes que es poden aplicar tant al moment de l’estada a l’hospital com a les cases particulars.