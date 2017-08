El Banc de Sang informa que ja té prou reserves de sang per atendre els ferits en l'atemptat de Barcelona

El Banc de Sang ha informat que ja té prou reserves de sang per atendre els ferits en l'atemptat d'aquest dijous a les Rambles de Barcelona. Les sales de donació dels principals hospitals de la ciutat s'han omplert pocs minuts després de saber-se el tràgic atemptat de La Rambla. L'Hospital Clínic, el de la Vall Hebron, el de Sant Pau i també altres de fora de Barcelona com l'hospital Mútua de Terrassa han allargat els horaris per poder atendre les persones que volien donar sang.

Des del Banc de Sang es recorda que la sang és un element biològic que caduca. Per aquest motiu, emplaça les persones que vulguin donar sang a que ho facin al llarg de la setmana vinent per remuntar novament les reserves.