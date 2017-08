Les Rambles intenten començar a recuperar la normalitat després de l’atemptat

Amb una forta presència policial, Les Rambles de Barcelona intenten començar a recuperar la normalitat aquest divendres, tot i que el rastre de l’atemptat terrorista és visible. A primera hora del matí s’havia restablert la circulació de vianants al carrer excepte al tram central entre Pelai i el carrer Hospital, però mica en mica s’ha anat obrint i en poca estona, l’afluència era considerable, sobretot de turistes. Els quioscos i altres parades com les de flors, també han començat a obrir els negocis així com també alguns bars, per tornar a donar vida a un dels carrers més emblemàtics de la capital catalana. El mosaic de Miró s’ha convertit en un punt de trobada de la premsa, sobretot internacional.