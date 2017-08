El record a les víctimes i la solidaritat amb les famílies marquen els minuts de silenci al territori (VÍDEO)

El record a les víctimes i la solidaritat amb les famílies han marcat aquest migdia els minuts de silenci que s'han convocat a tots els municipis del territori. Les portes dels ajuntaments han estat l'escenari triat per mostrar el rebuig de la societat civil i dels càrrecs municipals a l'atemptat terrorista que va patir ahir a la tarda la ciutat de Barcelona.

Emoció i ràbia compartida entre els centenars d'assistents a les diferents concentracions locals que s'ha traduït també en una mostra més que "no hi ha por" de tornar a sortir al carrer.

Autoritats i ciutadans s'apleguen a la Plaça Catalunya en el minut de silenci per rebutjar l'atemptat

Milers de persones s'han aplegat aquest divendres al migdia a la Plaça Catalunya en el minut de silenci per expressar el rebuig a l'atemptat d'aquest dijous a la Rambla de Barcelona i la solidaritat amb les víctimes mortals i els ferits. La mobilització ha estat presidida pel rei Felip VI, el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría; i el Govern de la Generalitat, amb el president Carles Puigdemont al capdavant; el vicepresident, Oriol Junqueras, i nombrosos consellers, com el de Presidència, Jordi Turull; el de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull o el d'Empresa i Ocupació Santi Vila; l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, junt amb representants de diverses forces polítiques, com la secretària general d'ERC, Marta Rovira; el diputat d'ERC al Congrés Gabriel Rufián i els líders de les principals forces polítiques espanyoles; i entitats de la societat civil. L'acte ha acabat amb crits de "No tinc por!".

També hi han assistit la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; els ministres de l'Interior, Juan Ignacio Zoido; i el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, a més dels alts comandaments de les forces de seguretat de l'Estat, com la Guàrdia Civil i la policia espanyola. Com a representants de les principals forces polítiques espanyoles, hi han assistit els líder del PSOE, Pedro Sánchez; de Ciutadans, Albert Rivera, junt amb el diputat al Congrés Juan Carlos Guirauta; i de Podem, Pablo Iglesias.

A mesura que han anat arribant les autoritats al punt de torbada, a la Plaça de Catalunya, els ciutadans els han anat rebent amb aplaudiments i amb 'pancartes amb consignes a favor de la pau i missatges com "Mai serem esclaus de la por" i llaços negres per expressar el condol per les víctimes.

Un cop ha acabat l'acte del minut de silenci, els milers de persones aplegades a la Plaça Catalunya, que ha quedat petita en arribar al punt del migdia, han cridat "No tinc por!".

Pel que fa les autoritats, el rei Felip VI; el president del govern espanyol, Mariano Rajoy; el president de la Generalitat, Carles Puigdemont; i el president del PPC, Xavier Garcia Albiol, han conversat informalment a la Plaça de Catalunya.

D'altra banda, l'acte ha estat seguit per desenes de mitjans de comunicació d'arreu del món.