Els Mossos confirmen que tres dels quatre joves que buscaven van ser abatuts a Cambrils

Els Mossos d'Esquadra han confirmat que tres dels quatre joves que buscaven en relació als atemptats d'aquest dijous a Barcelona i a Cambrils van ser abatuts en aquest segon atemptat. Es tracta de Moussa Oukabir, de 17 anys, de Said Aallaa, de 18, i de Mohamed Hychami, de 24. Encara hi ha un quart jove en recerca, Younes Abouyaaqoub. La policia catalana encara no ha determinat si algun dels tres abatuts és el conductor de la furgoneta que va causar l'atropellament massiu a les Rambles, en el qual van morir 13 persones i un centenar van resultar ferides. Cal recordar que els tres abatuts i dues persones més, que també van morir, viatjaven en un cotxe que es va abalançar sobre un control dels Mossos d'Esquadra a Cambrils. Els agents van perseguir el cotxe fins que va acabar bolcant i després van abatre a trets les cinc persones.