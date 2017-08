Es manté el nivell 4 d'alerta antiterrorista però reforçarà la col·laboració amb les policies locals

La Mesa de Valoració de l'Amenaça Terrorista ha decidit aquest dissabte al matí mantenir el nivell 4 d'alerta antiterrorista tot i els dos atemptats de dijous passat a Catalunya. Segons ha explicat el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, després de la reunió, tots els experts presents a la mesa, entre els quals hi ha els Mossos, la policia espanyola, la Guàrdia Civil, l'Ertzaintza, el CNI i el CITCO, han coincidit en descartar l'activació del nivell 5, el màxim, perquè no hi ha indicis d'un atemptat imminent. Tot i així, es prendran mesures addicionals com el reforç de la col·laboració amb les policies locals.

Zoido, malgrat no voler donar detalls de la investigació, ha assegurat que la cèl·lula terrorista es pot considerar "desarticulada" i per això, tot i els atemptats, no hi ha risc d'atemptat imminent, segons els experts, cosa que obligaria a activar el nivell 5, que suposa la presència de l'exèrcit al carrer, en punts estratègics, llocs concorreguts i infraestructures clau. Tot i així, es prendran quatre mesures addicionals.

En primer lloc es reforçarà encara més la seguretat en llocs i esdeveniments d'afluència massiva, sobretot turístics, es millorarà la seguretat de possibles objectius terroristes que detectin els investigadors, es reforçaran els dispositius de reacció en cas d'atemptat i es millorarà la col·laboració amb les policies locals, dins de les seves competències i a través de les juntes locals de seguretat.

El ministre ha recordat que cada dijous es reuneix la mesa per avaluar el risc d'amenaça terrorista, que està en el nivell 4 des del 26 de juny del 2015. En tot cas, ha dit que no s'actua per preservar la imatge de l'estat a l'estranger i garantir l'arribada de turistes sinó principalment per garantir la seguretat dels espanyols.

En la seva intervenció inicial, Zoido ha assegurat que la col·laboració entre administracions i cossos policials ha estat total, fins i tot amb autoritats estrangeres. Així, ha agraït la "lleialtat" entre cossos policials, sempre sota la direcció i supervisió de l'Audiència Nacional i la Fiscalia de l'Audiència Nacional, així com també la "solidaritat" internacional.

També ha agraït la col·laboració ciutadana, ja que el CITCO ha rebut en els últims temps més de 250 trucades sobre possibles focus de radicalització gihadista, alguns dels sospitosos dels quals ja eren investigats per la policia. Per últim, ha explicat que el Ministeri té desplaçat a Barcelona un equip d'atenció a les víctimes.

Finalment, Zoido també ha demanat als mitjans de comunicació i a la ciutadania que preservin la "dignitat" de les víctimes, que no en difonguin imatges, que no publiquin rumors o notícies falses i que només es refiïn de les fonts oficials. Igualment, ha instat a mantenir el "civisme i la concòrdia".