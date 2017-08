Centres d'atenció primària i hospitals atenen una vuitantena de persones amb quadres d'ansietat arran dels atemptats

Els centres d'atenció primària de Catalunya i diversos centres hospitalaris han atès en les darreres 24 hores una vuitantena de persones amb quadres d'ansietat arran dels atemptats de Barcelona i Cambrils, segons fonts del Departament de Salut. Són testimonis dels fets que no van resultar ferits físicament en els atacs però l'impacte emocional que els va suposar viure aquestes situacions ha derivat en reaccions emocionals que sovint necessiten atenció mèdica, però que no necessiten ingrés. Aquesta és una reacció habitual quan es viu una situació de molt estrès i que acostuma a manifestar-se unes 24 hores després de l'impacte, en aquest cas els atemptats de dijous i divendres a la matinada. La recomanació en aquests casos és trucar al 061, on hi ha professionals que els poden atendre, aconsellar i redirigir en funció de la seva gravetat.