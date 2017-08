Família i amics dels autors dels atemptats es concentren a Ripoll en rebuig pels atacs terroristes

La comunitat musulmana de Ripoll s'ha concentrat davant l'ajuntament de la ciutat per rebutjar els atacs terroristes de Barcelona i Cambrils. En total han estat una quarantena de persones que han cridat consignes contra la violència i han tret cartells on es llegia "no en el meu nom". Entre els concentrats hi havia familiars i amics dels terroristes, que han deixat clar que no havien notat signes de radicalització. De fet, molts d'ells creuen que l'antic imam de Ripoll va jugar un paper important en aquest aspecte. La Fàtima Abouyaaqoub, cosina del terrorista fugat, Younes Abouyaaqoub, ha demanat que s'entregui i reconeix que des de que l'imam va arribar "la cosa va canviar". La Hanane Kharohouch, amiga de la família assegura que "els hi han menjat el coco", i diu que no representen l'islam.