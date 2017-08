L'Imam de Ripoll va conviure a Vilanova fa 11 anys amb una cèl·lula desarticulada, segons les agències

L'imam de Ripoll omple les portades d'aquest diumenge com a presumpte responsable de radicalitzar i va captar els joves autors dels atemptats a Barcelona i Cambrils. Molts diaris d'aquest diumenge parlen en portada de l'imam de Ripoll que presumptament hauria radicalitzat la cèl·lula terrorista. 'El Periódico' destaca "Un imam de Ripoll, líder de la cèl·lula terrorista", 'El País' parla de "La joven tropa del imán Abdelbaki", 'La Vanguardia' afirma que "Un imam de Ripoll va radicalitzar i va captar els joves per a la cèl·lula", l''ABC' assegura que "Un imán salafista era el líder espiritual de la célula" i 'La Razón' diu: "La célula de Las Ramblas recibió la orden para atentar desde Siria".

Diverses agències de notícies també informen aquest matí de la vinculació de l'imam de Ripoll amb la capital del Garraf, on va conviure fa 11 anys amb una cèl·lula desarticulada l'any 2006 per l'Audiència Nacional. Abdel Baki Essati va ser company de pis de l'argelí Belgacem Bellil, que es va immolar el 12 de noviembre de 2003 a Irak en estavellar un camión cisterna con 3.500 quilos d'explosiu contra la base italiana de Nasiriya, on van morir 28 persones.

La regidora de Seguretat de Ripoll, Mª Dolors Vilalta, ha confirmat que els consta que un germà de Younes Abouyaaqoub, el fugitiu vinculat als atemptats de Barcelona i Cambrils, està desaparegut des d'aquest dimarts. Vilalta ha explicat que el jove tindria uns 17 anys i que la família no en sap res des de principis de setmana. La família vivia al 3r 4rt del número 9 del carrer Santa Magdalena però des que es van destapar la vinculació de Younes amb els atacs han abandonat el pis. Vilalta ha dit que desconeix els detalls de la investigació però ha insistit que al municipi estan consternats per la dimensió del cas i que treballaran per recuperar la normalitat. La regidora explicat també que la comunitat musulmana ha rebutjat els fets i que els han confirmat que fa temps que no tenien imam perquè aquest els havia expressat la seva voluntat de tornar al Marroc, d'on procedia.

Younes Abouyaaqoub, el fugitiu relacionat amb els atemptats de Barcelona i Cambrils, no és l'únic sospitós desaparegut. Segons ha pogut saber l'ACN, l'Ajuntament de Ripoll té constància de la desaparició des d'aquest dimarts d'un dels germans d'Abouyaaqoub, que tindria 17 anys. La regidora de Seguretat Ciutadana, Mª Dolors Vilalta, ha confirmat que el noi es troba en parador desconegut i que el cas es troba sota investigació policial.

Vilalta ha explicat que el consistori està consternat per la situació i que treballarà per tornar a la normalitat recuperant l'esperit "integrador" que sempre ha caracteritzat el municipi. De fet, ha dit que el volum d'immigració que hi ha a la població no és superior al d'altres localitats i ciutats catalanes i que des de les escoles fa temps que es treballa en la seva integració.

Arran dels fets ha explicat que "hem de fer un treball per tornar a cohesionar tota la diversitat cultural que tenim". "Evidentment, estem entristits i decebuts i la confiança que teníem s'ha convertit en desconfiança, ens sentim insegurs i ara hem de tornar a procurar perquè hi hagi una normalitat i no podem fer que la ràbia i l'odi sigui el principal sentiment perquè és el que ells volen", ha insistit.

L'imam va manifestar que volia marxar al Marroc

D'altra banda, Vilalta ha concretat que la comunitat musulmana del municipi els ha fet arribar la seva condemna als atacs des del primer moment. En referència a l'imam, el pis del qual la policia ha registrat aquesta matinada, la regidora ha explicat que el col·lectiu musulmà els ha admès que ja no exercia des de feia temps perquè els havia comunicat que tenia la intenció de tornar per una temporada llarga al Marroc, d'on provenia.

Vilalta ha explicat que la comunitat islàmica nega que l'imam s'hagués radicalitzat. "Ens han fet saber que el discurs d'aquesta persona no era radical i que la comunitat ha explicat que si ells haguessin vist que fos així no l'haurien acceptat", ha insistit.

Ripoll, epicentre de la cèl·lula terrorista

Ripoll, considerat l'epicentre de la cèl·lula que va liderar els atemptats, ha registrat en els darrers dies tres detencions. La primera es va produir el mateix dijous i la va protagonitzar Driss Oukabir, germà gran de Mousa Oukabir, un dels terroristes abatuts després de l'atemptat a Cambrils. Els Mossos el van detenir quan es dirigia a comissaria a denunciar que li havien robat la documentació que es va trobar a la furgoneta de l'atemptat de Barcelona.

Les altres dues detencions es van produir aquest divendres. Un dels detinguts és Salah el Karib (propietari locutori on els Oukabir van comprar bitllets d'avió i van enviar diners a Marroc), i Mohamed Aallaa, germà de Said Aallaa, un altre dels terroristes morts a Cambrils. L'altre abatut a Cambrils és Mohamed Hychami, també de Ripoll. A Alcanar, on es va produir la detonació relacionada amb els atemptats, es va detenir Mohamed Houli Chemlal, que estava ferit arran de l'explosió. L'incident va deixar dos morts més que encara no s'haurien identificat. La policia treballa amb la hipòtesi que un d'ells sigui l'imam de Ripoll.