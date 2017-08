Forn dóna per fet que Younes Abouyaaqoub conduïa la furgoneta de la Rambla i va fugir amb el cotxe de la Diagonal

El conseller d'Interior, Joaquim Forn, ha donat per fet aquest dilluns al matí que Younes Abouyaaqoub, marroquí de Ripoll de 22 anys, és el jove que conduïa la furgoneta de la Rambla dijous passat i posteriorment va fugir amb el Ford Focus que es va saltar un control policial a la Diagonal, després d'apunyalar el seu conductor. En una entrevista a Catalunya Ràdio, el conseller no ho ha confirmat 100%, però ha donat a entendre que va ser així i ha avançat que en donarà més detalls en una roda de premsa aquest dilluns al migdia, on també es podrien donar a conèixer les identitats de les restes mortals de la casa d'Alcanar.