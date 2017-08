Younes Abouyaaqoub va fugir de les Rambles caminant fins a la Zona Universitària, on va apunyalar Pau Pérez

El conductor de la furgoneta de les Rambles de Barcelona, Younes Abouyaaqoub, va fugir de les Rambles caminant, passant pel Mercat de la Boqueria, fins arribar a la Zona Universitària, on hauria apunyalat Pau Pérez, el propietari del Ford Focus localitzat davant l'edifici Walden, a Sant Just Desvern. El jove de 34 anys, doncs, és considerat una víctima més dels atemptats perpetrats a Barcelona i Cambrils, de manera que el balanç s'eleva a 15, totes ja identificades. Els Mossos demanen ara la col·laboració ciutadana per localitzar el terrorista fugitiu, que consideren que és "perillós" i que "podria anar armat", i han difós la seva imatge. El conseller d'Interior, Joaquim Forn, el conseller de Justícia, Carles Mundó i el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, han explicat els últims avenços en la investigació sobre el doble atemptat de Barcelona i Cambrils.