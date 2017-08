Abatut un home en el marc de l'operatiu policial a Subirats relacionat amb els atemptats

Un home ha estat abatut aquest dilluns a la tarda en el marc de l'operatiu policial relacionat amb els atemptats a Subirats (Alt Penedès), segons han confirmat els Mossos d'Esquadra. També confirmen que la persona porta adherit al cos el que sembla un cinturó d'explosius. Els Tedax analitzen ara si es tracta d'un artefacte real o simulat. Altres fonts vinculades a la investigació indiquen que l'abatut podria ser Younes Abouyaaqoub, autor material de les morts de les Rambles, tot i que encara no hi ha confirmació oficial. Cal recordar que els atacs han causat una quinzena de morts i més de cent ferits, dels quals encara n'hi ha en estat crític. La policia concentrava els esforços en les últimes hores en detenir Abouyaaqoub. A banda, hi ha quatre detinguts i almenys set persones mortes que es vinculen als atacs.

L'incident a Subirats està obert des de les 16.38 h. L'operatiu policial implica serveis Arro, Tedax, Helix, Brimo, Mossos de Trànsit i USC.