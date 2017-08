L'Ajuntament de Sant Sadurní recomana a la població no sortir de casa per un operatiu policial en marxa

L'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès) ha recomanat a la població no sortir de casa per no entorpir un operatiu policial en marxa al municipi. Cal recordar que els Mossos d'Esquadra continuen buscant una persona que podria estar vinculada amb el terrorista Younes Abouyaaqoub, autor de la matança de dijous passat a les Rambles de Barcelona i abatut aquest dilluns a la tarda per la policia catalana a Subirats (Alt Penedès). A través del seu compte de Twitter, l'Ajuntament de Sant Sadurní ha recomanat tancar portes i finestres i no informar de la ubicació dels dispositius policials per no entorpir la tasca dels Mossos.