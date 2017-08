Sant Sadurní reconeix cert "trasbals" per la possible presència d'un segon terrorista a la zona

L'alcaldessa de Sant Sadurní d'Anoia, Maria Rosell, reconeix que aquest dilluns a la tarda hi ha cert "trasbals" a la població per la possible presència d'un segon terrorista, que podria acompanyar l'autor material de l'atemptat de les Rambles, Younes Abouyaaqoub, que ja ha estat abatut pels Mossos d'Esquadra al municipi veí de Subirats. Rosell ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat a la població i assegura que la situació està "controlada" pels Mossos d'Esquadra, que ara comproven les trucades i avisos de la població per determinar si Abouyaaqoub tenia o no un còmplice a la zona.

Rosell, que ha atès les desenes de mitjans de comunicació nacionals i internacionals que aquest dissabte es concentren al peu d'una carretera secundària d'aquesta zona del Penedès, afirma que Sant Sadurní és un municipi segur i nega que la cèl·lula jihadista que va atemptar dijous a Barcelona i Cambrils tingui cap vinculació amb aquesta població.

L'alcaldessa ha aprofitat la seva compareixença per felicitar la feina dels Mossos d'Esquadra, que han aconseguit abatre "la persona més buscada" a Catalunya en els darrers dies. En aquest sentit, Rosell també destaca que ha estat gràcies a la col·laboració ciutadana que s'ha pogut capturar el terrorista, després que una persona alertés de la seva presència.

Younes Abouyaaqoub hauria estat vist en una benzinera d'un polígon de Subirats, a tocar del terme municipal de Sant Sadurní i una dona que l'ha reconegut hauria avisat la policial. El terrorista de les Rambles ha estat localitzat i abatut en una carretera secundària i envoltada de vinyes, que condueix fins a Gelida.